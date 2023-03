El Ministerio de Salud de Chile confirmó que se presentó el primer caso de gripe aviar en humanos en el país, más específicamente al norte del territorio nacional.

La ministra de salud, Ximena Aguilera, explicó que se espera que sea un cuadro esporádico. El hombre de 53 años de edad permanece estable.

Equipos epidemiológicos investigan el contagio y si hay antecedentes de casos similares en el entorno del paciente. Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado para no manipular aves o mamíferos enfermos o muertos.

Cuáles son los síntomas de la gripe aviar

Aún no hay estudios demostrados que reflejen que esta enfermedad se contagia por contacto directo entre personas, sino que más bien es por contacto con aves que la contengan. Ya que no hay tantas personas infectadas, aún no es catalogada como pandémica.

Sin embargo, los estudios en los casos han reflejado que los síntomas pueden variar desde personas que no sienten nada hasta otros que resultan en el hospital.

Los síntomas, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), son:

Conjuntivitis.

Fiebres superiores a los 37.8º Fahrenheit.

Tos.

Dolor de garganta.

Goteo o secreción nasal.

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza.

Fatiga.

Dificultad para respirar.

¿Cómo detectar si se está infectado por la gripe aviar?

De acuerdo con los síntomas y su similitud con una gripa normal o incluso con el covid-19, no es fácil detectar esta enfermedad a simple vista, por lo que es necesario hacer un examen de laboratorio.

La infección por el virus de la influenza aviar suele diagnosticarse mediante una muestra nasal de las vías respiratorias superiores, nariz o garganta, de la persona enferma. Las pruebas son más precisas cuando las muestras son tomadas durante los primeros días de la enfermedad, explicó el centro estadounidense.