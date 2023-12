En la noche del viernes 8 de diciembre, las autoridades hallaron en un taller de pinturas del barrio San Judas, en Cali, el cuerpo de una niña de 14 años, la cual había sido reportada como desaparecida desde la noche de velitas. Con el paso de las horas se han conocido más detalles del macabro crimen.

Genaro González, padre de la joven, reveló en Noticias Caracol que no conocían a Harold Andrés Echeverry Orozco, el vigilante del taller de pinturas donde fueron hallados los restos de Michel Dayana González. Sin embargo, reveló su hija mayor le confesó que el hombre las acosaba sexualmente cuando se dirigían al colegio.

“Mi hija mayor anoche me comentó que él sí las morboseaba, que cuando ellas salían por la mañana hacía el colegio él las morboseaba. Incluso que ellas se pasaban al otro lado de la calle para que él no las morboseara. Pero fue apenas ayer que ella me contó todo eso”, relató el hombre en el noticiero.

Echeverry es un exmilitar y, según se conoció, huyó en una motocicleta del mismo establecimiento en el que trabajaba y con señales de haber luchado con la joven, lo que se evidenció con las manchas de sangre esparcidas por el local.

Genaro González contó que su desespero lo llevó a consultarle a Echeverry por su hija, ya que él estaba fuera del taller. “Comencé a buscarla por acá por la zona e incluso le pregunté a él, al asesino de mi hija, si la había visto y me dijo que no, que no la había visto”, relató.

El señalado feminicida, de 32 años de edad, estuvo adscrito al Distrito militar número 38 de la antigua sexta brigada de Ibagué. Y El Tiempo indicó que ya tenía antecedentes por abuso a otra menor de 14 años.

Michel salió en plena noche de velitas hasta un establecimiento comercial cercano a su casa para hacer unas compras que su padre le había encargado.

Al parecer, Echeverry la engañó al verla pasar frente al taller de pinturas (ubicado en la calle 23 con carrera 43) y fue en ese lugar donde la atacó. Al notar su tardanza, los padres de la menor la reportaron como desaparecida.

Este viernes, luego del aviso del dueño del taller, las autoridades hicieron el macabro hallazgo. “Una vez que ingresamos al taller con los laboratorios y demás vimos los trazos de sangre y estos nos condujo a buscar en unas canecas que se encontraban debajo de una escalera, en un cuarto de guardar elementos, en donde se encontraba partes de la menor”, añadió Gualdrón.

