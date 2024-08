Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

El caso del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, catalogado como un homicidio, ha vuelto a resonar en las últimas horas. Esto se debe a una serie de videos que fueron revelados, casi tres años luego del crimen, y que mostrarían las últimas horas de vida de las víctimas.

Un video que, presuntamente, Mauricio Leal habría grabado minutos antes de morir, volvió a poner el caso en la mira de los investigadores y la justicia.

Tras la revelación de Noticias Caracol, este caso podría dar un giro, puesto que aparecería Mauricio Leal diciendo con voz pausada:

“Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie … Yo me acabo de enterrar cuchillos”.

Además, en dicho video el estilista mostró sus graves heridas en el abdomen y junto a él, el que sería el cadáver de su madre.

Dicho fragmento ha causado revuelo y todo tipo de opiniones acerca de la obtención de pruebas por parte de la Fiscalía y la revisión del celular de la víctima, Mauricio, donde se encontraba dicha grabación.

Ante esto, 90 Minutos, aliado de Pulzo, consultó al abogado de las víctimas Elmer Montaña para conocer qué repercusiones podría tener los videos revelados en este caso y la condena de Jhonier Leal, quien es el principal sospechoso.

En primer lugar, Montaña precisó que “hay que entender el origen del video”, el cual se encontraría en el celular de Mauricio Leal, que, de acuerdo a investigaciones, estaría junto a su cadáver y el de su madre, Marleny.

De acuerdo con el experto, “se despeja cualquier duda” sobre el particular, ya que, en un primer momento, “lo que se dijo es que ese video le había sido escondido a la defensa de Jhonier Leal”.

De acuerdo con Montaña, se debe entrar a examinar por qué la Fiscalía no presentó los videos en el juicio y qué consecuencias puede traer el hecho de no presentarlo en el juicio oral y público.

Y es que, según el ente investigador:

“El investigador del caso por alguna extraña circunstancia no lo vio o lo incluyó en el informe que presentó al fiscal y por esa razón no se presentó en el juicio”.

Sobre esto, el abogado indica que, independientemente de cuál sea la razón o la circunstancia, “no afecta de ninguna manera el proceso”.

Y es que, en el sistema penal colombiano, “la Fiscalía tiene la facultad de presentar los elementos probatorios de prueba que considere necesarios para sustentar su teoría del caso”.

“La defensa tuvo el video en sus manos y no lo presentó. Yo creo que no lo presentó por una sencilla razón, porque este video no demuestra la inocencia de Jhonier Leal”.