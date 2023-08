La trabajadora de servicios domésticos entregó más detalles de lo ocurrido. Otra amiga de la expatinadora fue clave con los datos de la relación y la celopatia de Andrés Gustavo Ricci.

Con el pasar de los días, han salido a la luz nuevos detalles de lo que fue el crimen de la patinadora mundial Luz Tristán, pero también se conoció como avanza el proceso de audiencia relacionado con la imputación de cargo en contra de su expareja sentimental, Andres Gustavo Ricci, quien además aún no ha sido enviado a la cárcel, permanece en una estación de policía, esto principalmente, por su estado de salud pero está bajo custodia del INPEC.

Durante todo el fin de semana incluido este lunes festivo, el caso se ha movido en estrados judiciales.

Sin embargo, el señalado, tiene “un marcapasos”, y su estado de salud, ha complicado un poco el proceso judicial.

Ricci, es paciente en lista de espera para trasplante.

Y es que recientemente, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de Ricci.

Allí se conocieron nuevos detalles del proceso judicial que debe enfrentar.

Inicialmente, audiencia que fue transmitida por medio del medio Focus, inició con los detalles entregados por la trabajadora de servicios domésticos.

Contó que precisamente esa noche le pidieron que se quedara en la vivienda para atender a Luz Mery Tristán y Andrés Ricci.

Posteriormente se escucharon varios disparos, situación que desató la angustia y zozobra, efectivamente habrían atentado contra la humanidad de la patinadora mundial.

En medio de la audiencia, también contaron que tras el crimen de la mujer, Ricci se habría quedado dormido con el arma con la cual supuestamente habría acabado con la vida de su pareja.

El cuerpo sin vida de la expatinadora estaba en otra habitación de la casa; detrás de una puerta.

Fue el mismo Ricci, quien la identificó, “que es su pareja Luz Mery Tristán, a quien había asesinado”, indicó el fiscal en la audiencia.

Al inspeccionar la vivienda, lastimosamente encontraron el cuerpo sin vida de Tristán con un impacto de bala.

Sin embargo, la necropsia reveló que tenía signos de otros golpes y lesiones en su cuerpo.

Posteriormente señalaron que se venían presentando otro tipo de hechos de violencia en contra de Luz María, razón por la cual, el crimen podía catalogarse como un feminicidio.

En medio de la audiencia revelaron que la pareja llevaba una relación de 6 años y para el próximo 31 de octubre, estaba prevista la boda. “Inclusive ya habían repartido invitaciones a la ceremonia”, señalaron.

Entre tanto, también hubo revelaciones por parte de una de sus amigas.

La mujer contó que en medio de los viajes que hacían, siempre se comunicaba con ella para saber cómo estaba.

Dice que era siempre ella, la que buscaba que él regresara a la casa. Pero ella nunca quiso que sus hijos se enteraran de esta situación.

Ante esta situación y producto de los celos de Ricci, el pasado 28 de julio, Tristán decidió iniciar unas terapias con una doctora para que le aportará algunos tips que le permitieran mejorar la situación.

En uno de los apartes, la amiga contó que inclusive, la deportista se encontraba alistando los preparativos para celebrarle su fiesta de cumpleaños a Ricci.

“Al día siguiente (del evento) Luz Mery me llama y me dice: Te necesito. Me envía la ubicación y me dice que Andrés se fue de la casa porque se había puesto celoso de su yerno, que por que Luz Mery le estaba mostrando el cul*a él. Quiero manifestar que ese día inclusive ella estaba con jean y camisa amarilla, atendiendo a los invitados”, comentaron.