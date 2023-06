El pasado 29 de mayo, el país conoció que la cesarense Marelbys Meza Buelvas fue sometida a una prueba de polígrafo luego de que Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Presidencia de la República, sufriera un robo de $ 150 millones en efectivo.

Marelbys Meza Buelvas, natural del corregimiento de Caracolicito, municipio de El Copey, quedó en el centro de uno de los mayores escándalos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

EL PILÓN dialogó con vecinos y amigos de infancia de Marelbys Meza Buelvas, quien hace 20 años salió de Caracolicito rumbo a Barranquilla, donde trabajó con la familia de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y centro de la polémica.

En el corregimiento están sorprendidos por todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación y redes sociales. “En Caracolicito todos nos conocemos. Ellos son una familia muy seria y numerosa. Toda la vida han vivido acá”, agregó Sotomayor.

Marelbys Meza Buelvas hace parte de la generación que hace 20 años salió del corregimiento hacia Bogotá huyendo de la violencia y buscando mejores oportunidades.

Según denunció la revista Cambio, Marelbys Meza fue víctima de interceptaciones ilegales por parte de la Dijín dentro de una investigación en contra del ‘Clan del Golfo’. El número de la copeyana habría sido incluído en la lista de chuzadas sin justa razón.

Aunque no se ha determinado quién dio la orden, este viernes, en medio de un evento militar, el presidente Gustavo Petro habló sobre su relación con la trabajadora copeyana.

“Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys, yo la he conocido, siempre me ha abrazado con un cariño casi que maternal, ella no tiene nada que temer de mi Gobierno, es nuestra amiga”, dijo el presidente.