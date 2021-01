El coronel Gómez habló luego de la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 13 años al excomandate de la Policía Nacional Rodolfo Palomino. Según dice, esto le da la razón a él cuando, en su momento, hizo la denuncia sobre prácticas de acoso sexual y laboral en el interior de la institución.

Adicional a esto, el coronel Reinaldo Gómez habló de los señalamientos surgidos en contra suya por rituales de iniciación de los cadetes que ingresan a hacer curso en la Policía. Según Blu Radio, dichas prácticas incluyen “embadurnarlos en melaza”.

Además, dijo que en la Policía han existido rituales, pero no solo para los que inician, también para sus superiores.

“El bautizo no solo era a subalternos, también a superiores. Yo, a diferencia de muchos oficiales, no manejo la doble moral“, señaló el coronel.

Gómez asegura que fue víctima del acoso del general(r) Palomino y recibió presiones de su parte.

“Él (Palomino) era teniente coronel y yo teniente. Fue un apocalipsis laboral. Inclusive me intentaron secuestrar. Tengo certeza de que fueron miembros de la misma Policía”, denunció, y reconoció que guardó silencio durante varios años sus denuncias , pero hace un tiempo decidió hablar porque ya hay más libertad de pensamiento e identidad en Colombia .

También le dijo a la revista Semana que sus denuncias las hizo a través de una grabación en la que se evidencia que había “persecución laboral cuando yo no acepté pretensiones que en su momento me hizo (Palomino)”.

Ante esto, fue sancionado por el mismo general Palomino, y por eso acudió a una instancia diferente para defenderse.

“Él se mete en mi oficina con unos tragos en la cabeza y en su mano tenía un vaso de licor, y me dijo que yo le gustaba, que quería tener algo conmigo. Yo respetuosamente le digo que me gustan las mujeres y salgo de la oficina en shock. Pasó el tiempo y no nos volvemos a ver, pero a raíz de un trabajo en la dirección de Seguridad Ciudadana de Cali, y con tan mala suerte, quedé bajo órdenes de Palomino”, relató Gómez en Semana.