Como una red de estafa que se expande con el paso de los días, cada vez son más las víctimas que comienzan a aparecer en el radar luego de que se conociera la historia de un estudiante de Derecho en Medellín que se hizo pasar por el heredero de un ducado español y terminó recaudando en compañía de su madre más de $ 1.500 millones en poco más de dos años.

Aunque desde finales de marzo pasado, los reflectores se han posado principalmente sobre aquel joven de 28 años, identificado como Alejandro Estrada Cardona, nuevos testigos que decidieron hacer pública su historia aseguran que la cadena de personas defraudadas se remonta más tiempo atrás y apuntan a que la mente maestra detrás de ese rentable universo de ficción habría sido su madre, Olga Cardona Henao.

Los nuevos testimonios, en su mayoría provenientes del Departamento Administrativo de Planeación en Medellín (dependencia de la Gobernación de Antioquia en la que Cardona trabajó hasta 2019), apuntan a que esta mujer de 55 años habría usado su cargo no solo para captar dinero en los pasillos de La Alpujarra, sino en varias subregiones antioqueñas.

Además de mostrar coincidencias que encajan con lo narrado por los primeros denunciantes que revelaron el caso, las nuevas historias ponen sobre la mesa elementos adicionales sobre la forma de operar tanto de Olga como de Alejandro.

Para ilustrar la envergadura del caso, un exsecretario de Planeación que trabajó en un municipio del Magdalena Medio advirtió que las funciones desempeñadas por Cardona en su cargo en la Gobernación son claves para hacerse a una idea del número de personas que pudieron verse defraudadas.

“Parte del trabajo de la Gobernación es acompañar a los municipios, entonces el trabajo de ella era contactar a los encargados de indicadores, a los alcaldes y a los secretarios de planeación para revisar cómo iba el cumplimiento del plan de desarrollo”, dijo, señalando que en cálculos redondos ella pudo tener a su cargo el relacionamiento con más de 60 municipios.

“A mí en ningún momento me habló de un ducado, me dijo que tenía un problema porque tenía una plata que era de su papá y unas empresas que estaban en estupefacientes y que necesitaba pagarles unas cosas a los abogados para liberar esos recursos”, expresó el exfuncionario, que pidió la reserva de su identidad y que perdió $ 3 millones.

Aunque el monto narrado por el exsecretario es uno de los más pequeños, su historia da cuenta de que Cardona habría recibido dinero de funcionarios en subregiones como el Urabá y Suroeste, además de servidores de otras dependencias de la Gobernación.

En este nuevo grupo de víctimas el dinero perdido podría oscilar entre los $ 500 y $ 700 millones, que se suman a los $1.500 ya denunciados a finales de marzo pasado.

A pocos metros del antiguo cubículo de Olga, ubicado en el piso 11 de la Gobernación, trabajó Mariluz Aguirre Restrepo, otra de las testigos que decidió hacer público su caso. Aguirre cuenta que la conoció saludándola en sitios comunes como ascensores, corredores y baños.

Pese a que por muchos años no tuvo trato con ella, Aguirre cuenta que Olga tenía la fama de ser una persona adinerada.

En medio de ese acercamiento, Mariluz cuenta que Olga comenzó a conversar más seguido con ella y a contarle sus preocupaciones.

Aunque por mucho tiempo la relación se mantuvo así, todo cambió en 2019, cuando, por cuestión de azar, Olga pasó por su cubículo y la escuchó quejándose por falta de dinero.

“Un día estaba yo parada con la secretaria hablando y le dije ‘me voy a tener que ganar una lotería’. Olga estaba pasando y escuchó todo, se devolvió y me dijo ‘pues Mari, te ganaste la lotería. Ahora te busco’”, recuerda Mariluz.

En una atmósfera de misterio, Mariluz recuerda que Olga la llevó hasta el piso 10 de la Gobernación y en la parte de atrás de los baños le contó la historia con la que lograría su primer préstamo.

“Cuando me llevó para allá, con todo el misterio, me dijo que para nadie era un secreto que ella era de una familia que tenía mucho dinero. ‘Nosotros estamos en el proceso de recibir la herencia de mi papá. Él fue un hombre muy trabajador, que se forjó una gran fortuna’, me dijo”, relata Mariluz, precisando cómo la convenció de tener una supuesta herencia que la haría rica.