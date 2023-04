Esta no es una historia desconocida, a nivel nacional ya comenzó a sonar el caso de un supuesto heredero de un título de la nobleza española, o el ‘Duque paisa’, hombre que, presuntamente, junto a su madre, estafó a más de 18 personas, por un total que supera los $ 2.000 millones.

Alejandro Estrada Cardona, que recientemente se mostró como la vícitma, y Olga Cardona son los personajes que encarnan el papel de presuntos estafadores en esta historia, que se desarrolló en Medellín e incluso tiene víctimas en la Gobernación de Antioquia.

Una de las personas afectadas, Kelly Córdoba, en conversación con MiOriente, narró el paso a paso de este hombre, que junto a su madre se hicieron “íntimos amigos” de su familia; llegaron a tal punto de manipulación emocional y de estudio de sus víctimas, que lograron recaudar la multimillonaria suma. Kelly y su esposo le entregaron más de 100 millones de pesos entre ahorros y créditos.

¿Cómo Alejandro se convirtió en íntimo amigo de la familia de Kelly?

“A finales de agosto de 2019, un colega me lo remite como cliente [Kelly es abogada]. Sin embargo, no era una persona desconocida para mí, yo ya había sido su profesora en dos asignaturas en años anteriores [Alejandro estudiaba derecho]. Se presentó con su mamá en la remisión de un caso”, contó inicialmente Kelly.

Los últimos meses de 2019 y el transcurso de 2020 fueron claves para que Alejandro y Olga se ganaran la confianza de Kelly y su familia desde la labor que ellos prestaban como abogados y asesores.

“Empezaron a ser ese tipo de clientes que buscan ser amigos, empiezan a preguntar ‘¿Cómo estás hoy? Y tus niños, ¿cómo están?’ Entonces empezaron a buscar una cercanía”, contó Kelly.

De esta manera, Alejandro y Olga comenzaron a hacerse amigos de Kelly y todo su círculo cercano, como lo hicieron con otras víctimas. La habilidad para crear relaciones era impresionante. Penetraron hasta lo más íntimo de cada familia.

Heredero de un título nobiliario español

La historia del ducado español no fue el primer paso para empezar a pedir préstamos, primero comenzaron a tantear el terreno con otros asuntos:

“Lo que primero nos dice Olga no es ni sobre una herencia, ni un legado, sino que su hijo iba a recibir la administración de unas empresas y que ella lo veía como su niño que necesitaba acompañamiento profesional, entonces que ella estaba identificando diferentes profesionales que le pudieran ayudar a él a gestionar esas empresas de familiares”, continúo relatando Kelly.

Olga comenzó con un misterio, decía que les quería contar algo, pero que todavía no era el momento, hasta que el día de su cumpleaños en 2021 les comenzó a tejer la historia de la herencia española:

“’Estoy formando un equipo de profesionales, tengo gente de la Gobernación —y con ustedes— para ser parte del equipo de personas, porque mi hijo ha recibido un legado de su abuelo que se lo dejó en España’. Y ahí empezó con ese tema del legado, que tampoco nos pareció como sacado de historias de fantasía: para un abogado que alguien le diga que le dejaron un legado, una herencia, es normal”, enunció la víctima, que iba poco a poco cayendo en la trampa.

El juego del miedo y la manipulación emocional

“Más adelante se generó un conflicto con un amigo de él y nos empezaron a mostrar pantallazos de correos electrónicos que recibían de la Fiscalía. Ahí empezó el tema más terrible para mí a nivel emocional, fue una época muy oscura porque es muy difícil pensar que todo el tiempo alguien te está vigilando, porque empezaron a decir que nuestros amigos estaban monitoreados por la Fiscalía, que nos monitoreaban el teléfono; y no sé cómo hacían, pero nos decían cosas que habíamos hecho y dicho sin estar con ellos que nos hacían como generar esa validación de que en serio nos estaban vigilando”, expuso Kelly.

La habilidad para el engaño superó otros límites, suplantaban correos de la Fiscalía y suplantaron a un fiscal.

Con la manipulación emocional y el acorralamiento a través del miedo, sus víctimas comenzaron a prestarle dinero, con la promesa de que cuando Alejandro adquiriera su legado les iba a pagar.

Generación de confianza económica para dar el golpe final

“Él como que presentía que algo estaba pasando y de la nada, sin que se lo hubiéramos pedido, nos ap0areció con el valor total de lo que nos debía”, relató Kelly.

Con esta jugada Alejandro recuperó la confianza de sus víctimas, que ya se estaban dando cuenta de que algo estaba muy mal. Después de que les pagó, les pidió sumas mayores:

“Empezamos a prestarle más plata y era muy, muy denso porque uno empieza como a sufrir tanto por ellos, incluso porque Olga era una persona que la veías muy organizada hablando de lo que fue su trabajo en la Gobernación, como una mujer muy seria, conocedora de su trabajo. Y empieza a tener escenas en las que te llama llorando vuelta nada pidiéndote que por favor le ayudes, que no sabe qué hacer, que se va a enloquecer con esa situación de Alejandro. Siempre me decía: ‘Como tú que eres mamá me comprendes por tus pequeños’; y siempre me jugaba esa carta. Es que hoy día, viéndolo desde esta perspectiva, es una carta muy baja, porque tú crees que alguien te está hablando de corazón”, recordó.

La búsqueda de la verdad

“Ya había hecho una renuncia a eso de sentirme vigilada”: este es el momento clave en el que Kelly renuncia al miedo y ya no cree más en que la vigilan, y comienza a escudriñar en la verdad.

Kelly intentó verificar si en realidad existía una herencia en España para Alejandro, pero esto no fue tan sencillo, solo se logró contactar con una funcionara en ese país, la cual le dijo que no reconocía esos nombres.

Alejandro se sintió amenazado con la búsqueda de Kelly por la verdad, así que fue mucho más lejos, viajó con ella a España.

“En noviembre viajamos con él. En esa ocasión tuvimos un tema de desconfianza y nos pagó, pensamos que había sido una liberación de su sucesión, pero luego descubrimos que en realidad no fue ninguna liberación, sino que fue dinero de otra víctima de él. Luego vuelve y nos pide la plata prestada a todos y básicamente varios volvemos a prestar el dinero. Nos llama y nos dice: ‘Dime que todavía tienes la plata que te pagué’. Mi esposo y yo nos miramos y como que otra vez vuelve el tema de que estamos vigilados”.

“Lo descubrimos solo cuando dejamos el miedo”

“Por un buen tiempo le hicimos creer que todavía confiábamos en él, pero que ya no había plata para prestar —y en realidad ya no había plata para prestar—. Le montamos una trampa para que no se fuera, para ganar tiempo para hacer la denuncia, pero alguien le dijo, alguien le contó”.

En el momento de encontrar la verdad y denunciarlo penalmente, Alejandro nunca más volvió a hablar con ellos:

“Definitivamente solo nos deja una idea y es que él no va a dar la cara, porque cuando aparece utiliza máscaras y lo que buscan es seguir haciendo daño. Entonces estamos tratando con personas que no tienen límites”, finalizó Kelly su narración, pero lo que no termina es su búsqueda por la verdad.

Estrategia que usó el falso duque paisa a sus víctimas

En conversación con las víctimas, se pudieron identificar algunos pasos del ‘modus operandi’ para la configuración de la estafa.

El momento cero es el análisis de las víctimas: eligió personas con buen historial crediticio, con ahorros, con un círculo social pequeño y muy entregadas a sus familias.

Inicialmente, generó una confianza profesional: contrató servicios profesionales y pagó por ellos.

Cercanía emocional: se comenzó a involucrar emocionalmente con sus víctimas y generó un vínculo de amistad.

Confianza económica: el sujeto pedía pequeños préstamos y los pagaba rápidamente, luego aumentaba los valores y también los pagaba. Cuando sentía que sería descubierto pagaba lo que debía y luego pedía más dinero.

Miedo y manipulación emocional: se aprovechó de la cercanía emocional y de la generación de un vínculo, además de conocer detalles íntimos de la víctima para manipularla a través del miedo y validando su historia a través de suplantación de chats y documentos.

Papel de víctima: al ser descubierto se desligó de su responsabilidad y asumió un rol de víctima generando una nueva narrativa que valide esta posición.

La versión de Alejandro Estrada Cardona

En entrevista con diversos medios de comunicación, Alejandro Estrada Cardona comentó que los abogados fueron los que le dijeron que tenía una herencia en España, y que él solo hizo lo que ellos le dijeron, que eran ellos quienes le solicitaban que consiguiera el dinero que él pedía prestado.

“Ella me habló de que supuestamente mi abuelo tenía muchísimos recursos y que había dejado una herencia, la cual estaba esperando a ser reclamada y que se necesitaba hacer la sucesión (…) Luego mucho tiempo después, más o menos en 2017 o 2016, no recuerdo, ya recibo un correo de la investigación de Andrés y Kelly y dijeron que supuestamente habían encontrado unos recursos en España”, dijo en Blu.

Esta versión no concuerda con la de Kelly, quien indica que lo conoció a finales de 2019. Es decir que para 2016 o 2017 aún no se había comenzado a gestar la relación profesional que luego se convirtió en una cercanía personal.