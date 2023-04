Estrada es señalado por varias personas de cometer una estafa. Los denunciantes indican que el abogado los convenció de que él era un duque con antepasados en la realeza española.

Aunque suena insólito, el hombre logró su cometido y consiguió que familiares y amigos le dieran plata. Sin embargo, él dice que nunca se presentó como duque y que el dinero era para otro trámite.

El hombre contó que su abuelo sí era español, pero aclaró que nunca dijo ser parte de la realeza o mucho menos un duque. Añadió que la plata que pedía era para destrabar una sucesión (herencia) que le habían dejado en la nación ibérica.

Estrada apuntó que su abuelo le había dejado una plata en ese país y que el dinero que pedía constantemente era para el proceso legal de liberar esa supuesta herencia.

“Yo tengo descendencia por parte de mi familia materna, de españoles. Mi abuelo vivió un tiempo en Costa Rica y Panamá. En Costa Rica tuvo algodón. En Panamá no sé a qué se dedicó y luego se mudó a Valle del Cauca, donde ya tenía unas fincas mi familia”, señaló en Blu Radio.

Destacó que la idea de una herencia en España no le sonaba descabellada y que por eso invirtió plata propia y ajena con ese fin. Asimismo, dijo no tener plata para pagar lo que debe.

“Yo no considero que haya robado nada. No tengo dinero, yo soy una persona de bajos recursos. No tengo el sustento básico, como para que inventen que me robé los 300 millones de pesos que dicen”, sentenció el antioqueño en ese medio.

Falso duque español dijo para qué era plata que pedía a amigos

Estrada recalcó que todo el dinero iba para una supuesta sucesión de la herencia de su abuelo. De igual forma, añadió que él era la supuesta víctima y que no tenía los fondos para responder por lo que le prestaron.