En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales que muestra el reclamo que le hizo un ciudadano a una agente de tránsito, quien le habría pedido un servicio de transporte y no se lo canceló.

Ante la negativa de la mujer por cancelar los 12.000 pesos que habría costado la carrera, el conductor decidió grabar el reclamo que le hizo y la insólita respuesta que obtuvo.

De acuerdo con lo mencionado por la funcionaria de Medellín, no iba a pagar el servicio puesto que era “ilegal” e, incluso, amenazó al conductor con ponerle un comparendo.

—¿Me va a pagar o no me va a pagar la carrera que me pidió? usted me pidió un servicio y debe cancelarlo ¿sí o no?— le dijo el conductor a la agente.

—Sí, pero eso es ilegal— respondió la mujer.

#Medellín Una agente de tránsito pidió un servicio en plataforma para sus hijos, cuando el conductor de plataforma informal llegó, la agente de tránsito le dijo que si quería los 12.000 del servicio, o un comparendo. @sttmed pic.twitter.com/PstyGyXFeJ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 14, 2023

Ante la insistencia del ciudadano, la funcionaria lo intimidó y le pidió que la acompañara para que le hicieran “el procedimiento completo”.

Pero allí no quedó todo, pues la agente retó al hombre preguntándole dónde tenía el carro, al parecer para ponerle una multa e inmovilizarle el vehículo.

“Eso no se hace. Si tú tienes una queja, pones la queja a la aplicación, pero debes pagar […]. Lo que acabas de hacer está muy mal. Eso no se hace y mucho menos amenazarme de que quedo fichado”, agregó el hombre muy molesto.

Ante la mala actitud que tomó la agente de tránsito, el hombre se fue del lugar y se desconoce si finalmente la mujer pagó la carrera. No obstante, las autoridades están investigando lo ocurrido para determinar si se trata de un nuevo caso de abuso de poder.

“En el momento estamos realizando la investigación correspondiente sobre tiempo, modo y lugar cómo se desarrollaron los sucesos para poder dar claridad a la opinión pública”, dijeron desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, según informó Blu Radio.