Un nuevo caso de intolerancia en las calles de Colombia se presentó en el puente de la avenida San Juan, concurrida intersección vehicular de Medellín. En esta ocasión, los protagonistas fueron el conductor de un taxi y el de un bus del servicio público.

Todo habría comenzado porque el conductor del carro amarillo chocó con el bus en el sentido oriente–occidente del puente vehicular. Sin embargo, en lugar de resolver la situación de manera civilizada, el taxista optó por recurrir a la violencia en medio del incidente de tránsito.

A través de un video que circula en redes, al parecer grabado por el busetero, se observa al taxista reclamarle al chofer del bus por lo ocurrido, golpeando varias partes del vehículo, diciéndole groserías y provocando para que se bajara a pelear, ya que este se encontraba al interior de la buseta.

“¿Por qué no te bajas, g…? ¿Es que no ha visto a un hombre bravo? Venga y me paga”, gritaba el taxista, que se cerró al busetero, se bajó de su vehículo en plena vía y a luz del día.