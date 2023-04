El incidente ocurrió con un vehículo de una escuela de conducción, cuyo chofer nunca descendió a intercambiar golpes con el violento motero.

En las imágenes se ve cómo el individuo de la moto se atraviesa adelante del carro para tratar de abrirlo, pero como las puertas tenían el seguro puesto, no lo pudo hacer.

Esto elevó el mal genio del motociclista, que empezó a golpear las ventanas del automóvil y a gritar toda clase de cosas desde la parte exterior a modo de provocación.

Sin embargo, al ver que no hubo respuesta y que la pelea no pasó a mayores, el motero optó por irse, no sin antes montar en la parte de atrás a una mujer como parrillera, arrancar y dañar uno de los espejos del carro de enseñanza.

Lo particular es que calles más adelante ambos se volvieron a cruzar, pero el irresponsable motociclista no paró y pese a llevar acompañante le lanzó un ladrillazo al vehículo.

Tiempo después, el hombre del carro afectado paró y dio su parte de la situación, aunque se sintió aliviado por salir ileso.

“Me pegó por acá, gracias a Dios no me partió el vidrio porque eso era lo que quería, pero no pudo porque me le fui”, relató.

Motociclista agrede a carro de enseñanza

Acá, el video del energúmeno: