El joven abogado se convirtió hace 4 años en el concejal más joven del Centro Democrático y, contrario a lo que muchos de sus electores creían, tomó la decisión de alejarse de la política y no lanzarse nuevamente al Concejo de Bogotá o aspirar a otro cargo público.

Eso se desprende de un mensaje que publicó Jorge Colmenares este miércoles, en el que deja claro que no participará en las elecciones de octubre próximo.

“Con sentimientos de gratitud y nostalgia me permito informar a la opinión pública que, después de 3 años y medio como concejal de Bogotá, he tomado la decisión de no aspirar a un nuevo periodo y no presentar mi nombre a las elecciones del próximo 29 de octubre”, escribió el hermano de Luis Andrés Colmenares en su cuenta de Twitter.