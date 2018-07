Según la información, el expresidente decidió enviar, en físico y no por correo, la formalización de su renuncia con un emisario que viajó el pasado martes de Medellín a Bogotá.

Blu Radio, por ejemplo, señaló que esa persona la radicó en la mañana del jueves. Así lo anunció Néstor Morales en la emisión del noticiero hacia las 8:00 a.m.:

“Se acabó el dilema: el expresidente Álvaro Uribe acaba de renunciar a su condición de senador. […] Uribe ya envió la carta de renuncia al Senado de Colombia. La envió por papel, en físico, con un emisario que salió de Medellín anoche, llegó a Bogotá anoche, se está radicando en este momento ante la Secretaría General del Congreso de Colombia. No es una carta mandada por internet, es una carta con el membrete: ‘Senador Álvaro Uribe. Atentamente presento renuncia al cargo y a mi condición de senador’”.

El artículo continúa abajo

Otros medios regionales, como El Colombiano y El País, titularon: ‘Carta de renuncia de Uribe ya está en poder del Senado’ y ‘Senado recibe oficialmente la carta de renuncia de Álvaro Uribe’, respectivamente.

Sin embargo, en la noche de este jueves otras versiones indicaron que efectivamente la carta fue enviada con una persona desde la capital antioqueña, pero que no fue radicada y el Senado no la ha recibido formalmente.

Esto porque el emisario no la entregó “esperando que este fin de semana se reúna con Uribe una delegación del Centro Democrático que le pedirá, como ya lo han expuesto dirigentes del partido, que reconsidere la dimisión”, señaló El Nuevo Siglo.

Con esa versión coinciden medios como W Radio y El Tiempo, que aseguran que efectivamente la carta se envió, pero su radicación está pendiente pues hasta la noche del jueves el Senado no la había recibido. El Universal, por su parte, recuerda que Uribe firmó el documento pero no lo presentó personalmente por diversas razones entre las que menciona la incapacidad médica que tiene el senador por un accidente en caballo en su finca de Rionegro, porque su bancada continua insistiéndole que no renuncia y por una estrategia política.

En otra información difundida por Blu Radio, ajustó su versión inicial señalando que “mientras se espera la llegada de la carta”, el presidente del Senado, Ernesto Macías, indicó que la incapacidad médica no es un impedimento para votar la renuncia.

Cabe recordar que según el reglamento del Congreso, a partir del día que la renuncia sea radicada formalmente, la plenaria del Senado tiene 10 días para tramitarla y votarla. Una vez decida su la aprueba se comunica a la persona involucrada a través de una resolución.

Uribe anunció su renuncia el pasado martes 24 de julio a través de su cuenta en Twitter y aseguró que tomaba la decisión porque la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria en el marco de una investigación por la presunta manipulación de testigos a su favor y quería dedicar su tiempo a preparar su defensa en ese proceso judicial.