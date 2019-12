Pese a que muchos dudan de su autenticidad, la misiva cuenta con el membrete de Iván Duque como Presidente de la República acompañada del escudo nacional, pero se le ha dado credibilidad especialmente porque fue difundida por el funcionario del Gobierno más cercano al sumo pontífice.

Eastman publicó la carta mostrando que el mandatario la redactó la semana pasada con la intención de conmemorar dos fechas: los 50 años de la ordenación sacerdotal del papa Francisco —que se cumplieron el 13 de diciembre— y el cumpleaños número 83 del máximo jerarca de la iglesia Católica este 17 de diciembre.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios de Twitter fue la pésima redacción del documento en el que Duque quiere agradecerle también al papa por su trabajo a favor de la paz, de la protección del medio ambiente, de la atención a los migrantes, entre otros.

Pero los errores no se detienen allí, pues el segundo más notorio es que pese a que la carta la envía el Jefe de Estado y tiene su firma, quien aparece como remitente es justamente el papa, como si él se hubiese escrito a sí mismo.

No obstante, un tuitero que en su biografía se describe como docente e investigador, asegura que Duque siguió el protocolo:

Gente, lamento informarles que la carta de @IvanDuque a @Pontifex_es es correcta. Es el protocolo para ese tipo de comunicaciones en el Vaticano. Así que, no se sigan riendo. Iván Duque es un chiste de por sí, pero en esta no se equivocó. — Blas Felipe (@pepin1226) December 17, 2019

Pero entre los detalles que le critican a la misiva, no solo están los de forma como la presentación del membrete, el destinatario y el remitente, sino algunos de fondo, pues le recordaron al presidente que no puede hablar en representación de todo el país, pues Colombia es un Estado laico y no todos los colombianos son católicos.

Este es el documento que el diplomático publicó:

En nombre de los colombianos, el Presidente envió al Papa Francisco un mensaje de gratitud profunda por su ministerio a favor de la paz mundial, de la atención a los migrantes, del medio ambiente, el diálogo interreligioso y de todas las causas hacia los más necesitados. pic.twitter.com/niTpYLgLMm — Jorge Mario Eastman (@jorgemeastman) December 17, 2019

Y aquí, algunas de las críticas de tuiteros, entre las que también se preguntan el control en la Presidencia de la República para enviar un texto y si Duque lee antes de firmar cualquier documento:

Si es oficial, es una vergüenza. Si no lo es también porque lo está publicando Eastman, ni más ni menos que el Embajador de Colombia en el Vaticano ¿qué hace él desinformando y haciendo quedar en ridículo a su despacho y al presidente? — Juan Granados ⚡ (@juangr_) December 17, 2019

En serio esta carta es real? .Pésima redacción.

.Habla en nombre de “una colombia” como si todos aquí fuéramos católicos, se le olvida a @IvanDuque que éste es un país Laico.

.Va dirigido a @Pontifex_es y lo firma el mismo @Pontifex_es . 😂 #VeguenzaAgena#ColombiarieSola — Que Putada 🌗! (@Al_b3iroS) December 17, 2019

Reinventaron las normas de redacción. Quien remite va en el encabezado (a modo membrete), el destinatario va al final y la firma va sobre los datos del destinatario , sobre la redacción… Caray y yo disque esforzándome en 5to primaria por aprender a escribir bien una carta… — Víctor Amado (@innsaie) December 17, 2019

Su santidad @Pontifex_es:

Disculpe usted esa misiva tan mal redactada y elaborada; usted entiende el mal gobierno que tenemos y ese es su vivo reflejo. Atentamente, Una colombiana a la que eso no representa. — 🇨🇴Malpensada🎶 (@patty21_rincon) December 17, 2019

Firmó por el Papa. Y con un Sharpie, CON UN SHARPIE!!! — Alejo, la sed… desalójela (@Atehortua75) December 17, 2019

Corrijan el error, la carta la firma es Duque y el destinatario es el Papa. Como es posible que nadie revise antes de firmar, enviar y publicar un documento oficial dirigido a una dignidad extranjera. Ojalá reconozcan la embarrada y pidan perdón. Que tristeza de diplomacia. — gabriel rengifo (@gabrielfrengifo) December 17, 2019