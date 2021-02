En un apartado de la carta, publicada por Noticias Caracol, Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, confiesa que los últimos operativos de la Fuerza Pública los han afectado y señala que con la muerte de alias ‘Marihuano’ o ‘R20’ (que era su mano derecha) ahora no tiene en quién confiar dentro del grupo delincuencial.

“Ya no se confía en nadie y las cosas cada día se ponen más difíciles;mejor dicho, jodidos. Los últimos operativos nos jodieron, ya no hay antiguos y por la caída de ‘R20’ y ‘el Viejo Pueblo’ no hay a quién escoger”, dice.