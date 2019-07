“En el video se ve cómo pasa por encima de mí y él sigue como si nada. Él ve cuando me estoy revolcado y sigue”, reveló Brayan Velandia, víctima de la indolencia del conductor que resultó con tres fracturas en su cuerpo.

Según información de la Secretaría de Integración Social, Velandia recibe atención en el Hospital de Engativá después que un escuadrón de Los Ángeles Ázules lo auxilió. Sin embargo, al habitante afectado no le han efectuado las cirugías que necesita porque como no hay un responsable, entonces no hay una aseguradora del SOAT que pague.

Unas 300 personas al día en Colombia son víctimas de vehículos fantasmas y solo en la capital 50 ciudadanos resultan heridos en accidentes y no son ayudados por los conductores que los atropellan, señaló Noticias Caracol.

En estos casos, termina siendo el Estado el que asume los costos hospitalarios que ascienden al año a 350 millones de pesos al día aproximadamente.

Por otro lado, un experto consultado por este medio comentó que los conductores suelen huir porque no tienen los documentos al día o eventualmente sienten temor.

Según el abogado Gregorio Beltrán, “huir del lugar de los hechos implica una circunstancia de agravación que tendrá que ser tenida en cuenta al momento de evaluar los delitos por lesiones personales culposas u homicidio culposo”.