Pese a que había sido anunciada con bombos y platillos en este nuevo programa de Canal Capital, la escritora Carolina Sanín optó por hacer unos comentarios de inicio que desataron críticas en redes sociales. Algunos televidentes quedaron confundidos por la particular ‘invitación’ a ver el nuevo espacio.

“Buenas noches, este es mi debut en televisión y este es el programa que voy a hacer, se llama ‘Dominio público’”, dijo al aire la escritora y docente de la Universidad de los Andes.

Seguido, afirmó que no ve televisión y que lo más posible es que no vea su propio programa.

“No veo televisión, seguramente no veré este programa que ustedes están viendo, ni siquiera tengo antena de televisión y supongo que esas contradicciones, la posibilidad de ser contradictorio y ser inconsistente, será una de las cosas que quiera explorar y defender en este programa”, dijo la docente, en Canal Capital.

Segundos más adelante, la escritora continuó con el tema de la contradicción y defendió que es un derecho y una oportunidad de los seres humanos, por lo que estará en ese nuevo espacio “contradiciéndose”.

“Aquí estoy contradiciéndome al hacer este programa televisión, ya lo he hecho antes al dictar clases cuando realmente no puedo asistir a una clase o a una conferencia porque no puedo poner atención”, agregó Carolina Sanín.

Luego de su particular entrada al programa, la escritora explicó que su nuevo espacio se dividirá en dos partes: la primera se hará cargo de comentarios propios de Sanín (como el de las contradicciones) y la segunda hará unas telecolumnas sobre distintos temas de la agenda.

Este es el extraño debut de la profesora Sanín en televisión: