Durante el inicio del CES 2021, que se está llevando a cabo de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, la empresa asiática presentó a Bot Care y Bot Handy, unos robots que podrán encargarse de las tareas domésticas del hogar.

De acuerdo con Samsung, Bot Care tiene la capacidad de actuar como un asistente robótico, ayudándoles a las personas en su rutina diaria; mientras que Bot Handy puede reconocer y recoger objetos de diversos tamaños, siendo útil para limpiar las diferentes áreas de la casa.

La compañía, por otro lado, presentó la nueva línea de televisores Lifestyle y una pantalla micro LED de 110 pulgadas, que le permitirá a los usuarios personalizar sus espacios y experiencias como deseen gracias al Multi View (múltiple vista).

“Esta línea de televisores de vanguardia incluye The Serif, The Frame, The Sero y The Terrace, un televisor para exteriores 4K QLED recientemente lanzada, así como Samsung The Premiere, un proyector láser 4K de calidad cinematográfica”, agregó.

En medio del evento, la firma tecnológica también anunció la llegada de Samsung Health Smart Trainer, una herramienta que estará disponibles en los televisores de la compañía de 2021 y que ayudará a los usuarios a transformar su hogar en un gimnasio personal.

La edición 2021 del Consumer Electronics Show (CES), la mayor feria anual electrónica, arrancó este lunes en un formato completamente virtual, lejos de los casinos de Las Vegas, ciudad que tradicionalmente lo alberga.

Algunos de los eventos de marketing más esperados se llevarán a cabo en línea. Entre los más destacados está el Audi, que lanzarán su automóvil deportivo eléctrico, y el de LG, que mostrará una gran pantalla curva para los entusiastas de los videojuegos.

Thank you for joining us at #CES2021. Here's to better, brighter days ahead and to the technology helping us get there pic.twitter.com/6SjrA1ULKP

— Consumer Technology Association (@CTATech) January 11, 2021