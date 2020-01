Los avances tecnológicos en los autos van en constante evolución y ahora desde este lujoso carro italiano podrá ordenar tareas sin necesidad de apartar sus ojos del camino o soltar el volante. Se espera que esté disponible a final de este año.

Los conductores podrán controlar varias funciones del auto solo con decirlo. Podrán buscar estaciones de radio, encender la calefacción e incluso manipular los modos de asistencia de manejo. Sin embargo, estas funciones se pueden manipular también desde los botones tradicionales, informó Engadget.

Además de esto, se podrán manipular los dispositivos que estén fuera del vehículo anclados a Alexa gracias a la interconectividad de este asistente virtual. Con esto, la compañía pretende tener presencia en aparatos de diferentes marcas.

Las tareas más comunes, como realizar y responder llamadas, consultar el clima e incluso pagar el combustible se podrán realizar con esta actualización. Lamborghini es la primera empresa automovilística que da un paso más allá y le da capacidad de ejecución a un asistente virtual.

La empresa de movilidad sostenible Rivian también informó al medio estadounidense Engadget que espera prestar este servicio en diciembre del 2020 para sus modelos R1S YR1T.

En esta edición del CES, el gigante de Seattle se alió con marcas de dispositivos como LG, Samsung, Lenovo, Asus, JBL, TCL, Panasonic, TP-Link ViewSonic, Lamborghini, Dyson e iRobot.

Huracán EVO range in 2020 comes with @Amazon Alexa incorporated enhancing the experience of driving a Lamborghini.#Lamborghini #HuracanEVO #EveryDayAmplified

— Lamborghini (@Lamborghini) 7 de enero de 2020