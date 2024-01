Carlos Moreno de Caro ha sido señalado de presunto acoso laboral en la Institución Universitaria de Colombia que él fundó. El exsenador y el centro educativo serán investigados por el Ministerio del Trabajo debido a las denuncias que han puesto trabajadoras que dicen ser víctimas de maltrato.

Como producto de estas denuncias, se han hecho virales otro video de maltratos de de Caro, ahora a estudiantes de su universidad. CityTv reveló un video en el que aparece el exconcejal de Bogotá en un fuerte enfrentamiento de palabras con un alumno.

La periodista de City Noticias explicó que Moreno de Caro estaría entrando salón por salón para confrontar a todos los que tuvieran deudas con la universidad, a la que acusan de cobros excesivos. En el video se aprecia al exsenador con papel en mano hablándole fuerte a uno de los estudiantes, a lo que le responde “usted me está ‘frenteando’ a mí, señor”.

El gesto terminó de sacarle la furia a de Caro, quien empieza a vociferar en repetidas ocasiones: “Usted a mí no me grita”. El estudiante le responde “vaya a gritar a su madre” y uno de sus compañeros lo retiró, luego de que el exsenador lo empujara.

City también conoció el testimonio de uno de los estudiantes que habría presenciado el enfrentamiento:

“A mí me trató feísimo, junto con el hijo, que se me lanzó a pegarme en la calle. Isaac Moreno de Caro [hermano de Carlos] me dijo que yo no podía estar en clase porque yo no era estudiante y que tenía que estar al día con mis deberes”, dijo el joven.