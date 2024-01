Este hombre asegura que entró a estudiar en esta institución educativa en 2020, cuando estábamos en pandemia, y durante el tiempo que estuvo vinculado a esta vio cosas que a él le parecieron muy irregulares que ya fueron denunciadas ante el Ministerio de Educación, así como pasó con las acusaciones de acoso laboral que se dieron a conocer este fin de semana.

“La denuncia la presente ante el Ministerio de Educación Nacional por tantas irregularidades que hay en la Universitaria de Colombia por maltrato al personal que labora ahí como a los estudiantes”, dijo Granados en diálogo con City TV.

Según dice el exalumno, “allá no hay gobierno corporativo. Hay una organización que está dirigida por tres fundadores: Marco, Isaac y Carlos Moreno. Es todo lo que ellos digan. No tienen manual de procedimiento. No hay calidad y ante esas irregularidades, así como los costos excesivos, cobran doble. Yo lo lo di a conocer ante el Ministerio de Educación en seis comunicaciones; interpuse todos los recursos y presenté el 4 de diciembre una acción de tutela por los derechos vulnerados. pero el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso”.