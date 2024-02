En medio de las manifestaciones que se llevan a cabo en diferentes puntos del país, que fueron convocadas por Fecode, apoyando al actual Gobierno de Gustavo Petro, las opiniones entre las partes no faltan. Por medio de la cuenta de X, tanto Carlos Antonio Vélez, como el sindicato, intercambiaron palabras.

Las manifestaciones convocadas por Fecode en apoyo al gobierno de Gustavo Petro, ha traído contradictores y comentarios de lado y lado. Antes de que se realizaran las movilizaciones en diferentes partes del país, el senador JP Hernández, por ejemplo, fue uno de los contradictores de esta acción, convocando él mismo, otra manifestación.

Pues desde la mañana del 8 de febrero de 2023, en diversos puntos de Colombia se llevan a cabo movilizaciones. Pero el movimiento también se da en redes sociales. Carlos Antonio Vélez publicó un Tweet en el que aseguraba que no entregaría un hijo a Fecode, que es un sindicato. Según escribió: “Jamás le entregaría un hijo a fecode para su “educación” aunque no tuviera ni para comer! Dios me libre!“.

Jamás le entregaría un hijo a fecode para su “educación” aunque no tuviera ni para comer! Dios me libre! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) February 8, 2024

Un par de horas más tarde, desde la cuenta del sindicato, que convocó a estas marchas, hubo una publicación en la que le responden al analista deportivo: “Con razón la falta de educación, de ética, de formación y de analítica que evidencia su hijo cada mañana en la radio.“. Haciendo referencia a Luis Carlos Vélez, director de La FM.

Con razón la falta de educación, de ética, de formación y de analítica que evidencia su hijo cada mañana en la radio. https://t.co/qINK7YU7o6 — fecode (@fecode) February 8, 2024

El periodista mencionado no se ha pronunciado a propósito de esta polémica. Pero sí habló sobre la decisión del fiscal que reemplazará a Francisco Barbosa. Algo que se dio en el marco de estas manifestaciones.

El nivel de presión a la someten a la Corte para que elija Fiscal es directamente proporcional al interés que tienen algunos sectores para que escojan un amigo. ¿Por qué? Todas las alertas deben estar prendidas — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) February 8, 2024

