Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán los departamentos en los que más de 150.000 personas de 22 municipios costeros van a poder recibir atención en salud luego de la inauguración del primer buque hospital: el Benkos Biohó.

El Ministerio de Salud presentó esta obra de infraestructura sin precedentes que llevará cobertura en salud a zonas apartadas y municipios con difícil acceso, como lo son:

Este representa el primer Centro de Atención Primaria en Salud (Caps) del que el Gobierno comenzó a hablar en la proposición de la reforma a salud y que hoy es una realidad en el componente fluvial.

Con una inversión de 85.810 millones de pesos en su construcción y dotación, el buque llevará 35 personas a bordo, entre personal médico, asistencial y tripulación. Contará con una autonomía de 25 días de operación y tendrá la capacidad de llevar los servicios esenciales directamente a los territorios que lo necesitan.

“Hoy damos un paso histórico en la salud del país. Con el buque Benkos Biohó, el primer CAPS-Costero Fluvial de Colombia, llevaremos atención con dignidad a más de 150 mil personas del Pacífico, ofreciendo servicios de cirugía, odontología, ginecología, cardiología, laboratorio, radiología, telemedicina, farmacia y recuperación, reafirmando nuestro compromiso de llegar hasta donde otros no han llegado y garantizar que la salud sea un derecho real para todos y todas”, señaló el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El Caps ya cuenta con un avance del 72,52 % y será entregado en diciembre de este año para entrar en funcionamiento en febrero de 2026.

Este proyecto busca garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población, priorizando las zonas más apartadas del país, como la costa del Pacífico colombiano.

“El Pacífico empieza a tener una atención primaria y preventiva, que es el corazón de nuestra reforma a la salud. La discusión no es si debe hacerse o no: es cómo logramos que el personal médico llegue hasta el último rincón del país, para evaluar, diagnosticar, atender y, si es necesario, trasladar a quienes lo requieran. Este buque tiene precisamente esa finalidad, hace parte de nuestro modelo de atención preventiva y primaria, con una inversión pública en salud en este gobierno, que supera la de los tres gobiernos anteriores juntos, porque antes no se creía en la salud pública ni en la prevención”, señaló desde el presidente Gustavo Petro en medio de la ceremonia de botadura.