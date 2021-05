green

El fiscal general, Francisco Barbosa, dio unas declaraciones que no gustaron del todo en la opinión pública. Cuando le preguntaron en una entrevista por las medidas que tomarán las autoridades para acabar de una vez por todas con los bloqueos organizados por el gremio de los camioneros en las carreteras del país, advirtió que la entidad se quedaría con los camiones involucrados.

“La Fiscalía va a ejercer la acción de extinción de dominio, y me voy a quedar, y esta Fiscalía se va a quedar, con los camiones”, aseguró Barbosa en las últimas horas.

Lo dicho por el fiscal general causó polémica en las redes sociales, ya que desde muchos sectores resaltaron que los camioneros estaban en su derecho de protestar. Además, no está claro si las manifestaciones del paro nacional son motivo suficiente para que la Fiscalía se quede arbitrariamente con los vehículos que bloqueen las vías.

Horas después de la declaración de Barbosa se viralizó la respuesta que le dio un camionero. El hombre en cuestión se grabó y rechazó tajantemente el planteamiento del fiscal, al que irónicamente retó a que aplicara la extinción de dominio a otros.

“Nosotros los transportadores no estamos parados por gusto, ni porque queramos hacerle mal a la gente. Tiene que aprender a respetar un poquito al gremio camionero. Al que tiene que hacerle extinción de dominio es al gerente del circo que tiene allá, patrón“, exclamó el camionero en la parte inicial de su mensaje.

Después, el conductor señaló por qué a su gremio no le aplicaría esa medida propuesta por el fiscal y le lanzó un dardo fuerte a Barbosa. “La extinción de dominio es para personas que joden con mafia, o sea ustedes, ese poco de mafiosos que tienen allá. El gremio transportador no está parado porque quiere. Nosotros no le estamos haciendo mal a nadie, ni a la sociedad, los que nos están haciendo daño son ustedes”, concluyó el sujeto.

El paro nacional completará este viernes 10 días y varias ciudades del país están sufriendo desabastecimiento de productos importantes de la canasta familiar. Sin embargo, aún no está claro cuándo se terminarán los bloqueos liderados por los transportadores.

Esta es, en video, la respuesta del camionero a Barbosa y un carrusel de imágenes con las opiniones en contra de la idea del fiscal que entregaron varios periodistas y analistas:

Un camionero le da clase al Fiscal!!! pic.twitter.com/9JeEKm5LfS — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) May 7, 2021