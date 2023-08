Al día, millones de bogotanos se transportan en Transmilenio, el servicio de transporte público que pasa por casi todos los puntos de la ciudad. Sin embargo, cada día llegan más personas a la capital y así mismo la demanda es mayor.

(Ver también: Transmilenio empezó a moverse para evitar colados y sacó medida; ya está en estaciones)

Ahora, hay que destacar que el despacho de los buses se hace dependiendo de las personas que estén en las estaciones y esto se mide con los que pagan, pero al haber tantos colados, es por eso que se demoran tanto en pasar y cuando llegan a la estación, suelen estar llenos.

Por esta demanda y la cantidad de personas que entran sin pagar, la empresa tiene que hacer cambios periódicamente para cubrir de la mejor manera posible los horarios, teniendo en cuenta que en horas pico, por ejemplo, hay muchas personas y el sistema no está dando a basto.

El último gran cambio que anunció Transmilenio fue con las rutas C17, H17, C30 y G30, las cuales funcionan en estas horas de alta congestión y quedaron con los siguientes horarios:

🔔Recuerda que las rutas troncales

C17, H17, C30 y G30 modificaron su horario y ahora operan de la siguiente manera: pic.twitter.com/j5E1tTtJYC — TransMilenio (@TransMilenio) July 31, 2023

Lee También

De esta manera, los horarios para estas rutas que son tan importantes, según informó Transmilenio, quedaron así:

Por un lado, la ruta C17 se moverá de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 4:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los horarios de la ruta H17 serán los siguientes:

Lunes a viernes de 4:30 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Y las rutas C30 y G30 tendrán estos nuevos horarios:

Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ahora, estos cambios afectan a muchos usuarios, quienes no están felices con este anuncio argumentando que entonces sus recorridos van a tardar más tiempo y cada vez les toca madrugar más y, de la misma manera, llegar más tarde a sus hogares.

(Ver también: A motociclistas de Bogotá les dan datazo y, con razón, están que no se cambian por nadie)

Cabe destacar que las rutas C17 y el H17 van desde el Portal de Usme hasta el Portal de Suba, mientras que las C30 y el G30 van desde el Portal Sur hasta el Portal de Suba.