Una patrullera de la Policía de Bogotá cumplió con su labor prestando seguridad a los ciudadanos en la estación Universidades de Transmilenio. La agente, identificada como Karol Rodríguez, persiguió y logró capturar a un ladrón que minutos antes había arrebatado un bolso a una mujer.

(Puede leer: Kennedy: capturan a 6 personas que se hacían pasar por policías para robar viviendas)

Los acontecimientos ocurrieron cuando una joven, víctima del hurto, se acercó a la patrullera Rodríguez y proporcionó detalles del sospechoso. Sin dudarlo, la uniformada inició la persecución, mientras el delincuente intentaba escapar lanzándose a las vías. Con una rápida y decidida acción, Rodríguez logró detener al ladrón antes de que pudiera evadirse.

“Una muchacha me dijo: ‘Mira, me acaban de hurtar’, en el momento que ella me dijo eso me mencionó características del sujeto, cuando lo identifico, inmediatamente él se lanza de la estación… Lo sigo para lograr la efectiva captura”, relató Rodríguez a Noticias Caracol.