La capital del país se vio conmocionada este viernes con la muerte de la joven de 21 años, quien en su intento de perseguir al ladrón que le hurtó su celular en Transmilenio cayó al suelo y se golpeó fuertemente su cabeza.

Aunque fue trasladada a la Clínica del Country para tratar de salvarle la vida, pero pese al esfuerzo del personal médico falleció sobre las las 2:15 de la mañana.

La familia de la víctima lamentó lo sucedido y dio detalles de su vida, no sin antes pedirles a las autoridades que hagan justicia para que su muerte no quede impune.

Quién era Paula Valentina Torres

La joven estudiante de 21 años estaba cursando noveno semestre de Terapia Física en la Universidad del Rosario, según narró su tía Jenny Sutachán a Noticias Caracol.

La familiar explicó que la joven era una mujer muy dedicada a su carrera y que tenía muchos sueños por cumplir a su corta edad.

“Mi sobrina era muy dedicada a su estudio, muy familiar y muy juiciosa. Soñaba con graduarse, especializarse, viajar, casarse y tener hijos”, agregó la familiar en el informativo.

Por otro lado, su tío José Torres detalló que la madre de Paula Valentina también soñaba con ver a su hija triunfando.

“[Estamos] destrozados, no entendemos esta injusticia. Realmente estamos en una ciudad en la que sabemos que salimos, pero no cuándo llegamos. Estamos destrozados… [dejó] una mamá que quería ver a su hija casarse, ser profesional y tener hijos. [También dejó] a dos abuelitas orgullosas”, contó el hombre en Citytv.

En una publicación en Facebook se lamentó la partida de la estudiante y se compartió una foto de ella.

“Hoy con el dolor en el corazón que nos da la partida de un ser amado y nos duele, protestamos porque tu muerte no quede impune, no solo eras una Joven, eras hija, hermana, sobrina, prima, nieta y ejemplo a seguir Paula Valentina Torres […]. No es justo vivir en una ciudad así, te amamos, te extrañaremos pero exigimos justicia”, se lee en la publicación.