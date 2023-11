La actriz de entretenimiento para adultos Natalia Delgado, que se volvió viral recientemente tras protagonizar un polémico video en el Mío Cable de Cali, vuelve al ojo del huracán luego de las escandalosas declaraciones en un podcast del canal de Crispaquel, al afirmar que no sería la primera vez en realizar un filme de este tipo en un lugar público en la ciudad. Conozca dónde más lo ha hecho.

En el podcast, la protagonista, confesó que ha “profanado” monumentos de la ciudad de Cali como Cristo Rey, que sería reinaugurado pronto, y “fue impulsada por su amor al trabajo”. La idea principal de como lanzarse al estrellato fue por medio del exhibicionismo, por lo que decidió visitar este sitio para realizar uno de sus primeros videos.

El Gato de Tejada fue otro de los escenarios que la actriz decidió usar para realizar uno de sus videos. “A mí me gusta que me vean, gracias a Dios no sufro de pena”, confesó la actriz.

Las declaraciones generan controversia y preguntas sobre la moralidad y los límites en la búsqueda de la fama en la era digital. La actriz parece desafiar las críticas, sugiriendo que su deseo de notoriedad la lleva a tomar riesgos en momentos inesperados.

En medio de la tranquilidad urbana, un escandaloso video grabado en una cabina del Mío Cable ha generado fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad caleña.

La protagonista de este polémico material es Natalia Delgado, actriz de entretenimiento para adultos, quien no sólo protagonizó escenas explícitas, sino que también se filmó mientras disfrutaba de momentos íntimos en el transporte público.

La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. El brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, en una declaración emitida el pasado domingo 12 de noviembre de 2023, confirmó que la Policía Metropolitana de Cali le impuso a Delgado un comparendo, con el objetivo de aplicar una acción correctiva ante los hechos que quedaron registrados en el video.

Según Gualdrón, la inteligencia de la Policía logró dar con la ubicación de Natalia Delgado, lo que condujo a la imposición de una multa tipo 3, amparada en el numeral 2 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Esta medida, respaldada por la ley colombiana, se fundamenta en la normativa que busca preservar el orden y el respeto hacia los habitantes de la ciudad.

El artículo 217 de la Ley 1801 establece que los medios probatorios, como videos obtenidos a través de cámaras o redes sociales, pueden ser utilizados por las autoridades para aplicar sanciones.

En este caso, el comportamiento de Natalia Delgado, al generar contenido explícito en un espacio público, contravino las normas de convivencia y respeto hacia los ciudadanos de Cali. Este incidente ha avivado el debate en torno a la conducta en espacios públicos y la necesidad de mantener el respeto mutuo en la sociedad.

La actuación de las autoridades frente a este caso busca enviar un claro mensaje sobre la importancia de preservar la integridad y el decoro en lugares de uso común.

