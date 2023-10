Cali vivió una emergencia hoy luego de la colisión de una avioneta cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez, sobre la calle 26 con carrera 7.

El bombero fue uno de los primeros en llegar al lugar y, según cuenta, todavía estaban con vida las víctimas. Hasta el momento se confirma la muerte de una de ellas como consecuencia de las llamas.

“La pedíamos a la gente extintor y la gente no entendía que nos prestara un extintor (lágrimas). La gente no entendía lo que le estábamos diciendo y yo tomé valor y me fui a la avioneta…”, detalló el bombero, identificado como Diego Osorio.

“Yo miré que el piloto tenía en el pecho un cinturón y yo busqué la manera más rápida de quitárselo… yo le quité el cinturón y volvió como a respirar. Lo cogí y lo saqué con toda la fuerza, pero (lágrimas), el copiloto se hubiera podido salvar”, agregó el socorrista.

(Vea también: Avioneta cayó en vía principal de Cali: primeras imágenes del gran incendio que provocó)

Lee También

Accidente de avioneta en Cali hoy: detalles de la tragedia

La caída de la aeronave, que transportaba a dos personas, se registró antes de las 8 a.m. de hoy y hasta el momento se confirma la muerte del copiloto. El vehículo era de entrenamiento.

La víctima sería un aprendiz, que estaba cumpliendo con labores de entrenamiento. Según los primeros testimonios de bomberos, su muerte se produjo como consecuencia del incendio que desató el impacto de la avioneta.

“En el cielo venía dando algo vueltas, yo vi el humo y vi que iba saliendo humo y dije: esto es real, esto es real. La gente no entendía, seguía derecho, los extintores no reaccionaban a la función”, agregó Osorio, visiblemente afectado, en Caracol Radio.

En este momento hacen presencia las autoridades y organismos de socorro. La persona que quedó herida fue trasladada a un centro hospitalario cercano.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.