Los integrantes de corporaciones públicas del Valle del Cauca han mostrado su preocupación por las recientes amenazas y actos de violencia que han recibido, como lo ocurrió al concejal de Tuluá, Eliecid Ávila, quien falleció el 2 de enero pasado tras sufrir un ataque sicarial.

Ahora denunció amenazas el también concejal, pero de la ciudad de Cali, Marlon Cubillos, del Partido Conservador, quien dio a conocer que le están mandando delicados mensajes intimidatorios a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Cubillos aprovechó una intervención en el Concejo de Cali (donde sicario asesinó a conductor de bus) para denunciar la situación y detalló que las amenazas de muerte las está recibiendo de un número desconocido que ya fue reportado ante las autoridades para tratar de dar con el responsable.

“No se esté metiendo en lo que no lo an [sic] yamado [sic] porque sabemos sus movimientos en altos de zanta [sic] helena [sic] y pisamos estamos pendientes de uste [sic] y sus movimiento y si cige [sic] metiendo allí ya está su cajón como le pasó al sapo concejal de Tuluá”, dice, textualmente, la amenaza que recibió.

Lo más delicado del caso es que el mensaje amenazante está acompañado de una foto en la que aparece Cubillo en un lugar público, participando de una feria rural, y lo señalan junto a un montaje de un ataúd.

“No es la primera vez que me veo expuesto a amenazas, durante la campaña electoral que me llevó al Concejo de Cali me vi sometido dos veces a situaciones de posibles intimidaciones, que también en su momento denuncié a las autoridades”, denunció el concejal amenazado.