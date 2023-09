Como alias ‘el Pedro y ‘el Esteban’, de nacionalidad extranjera, fueron identificados los dos hombres que cometieron el robo de un reloj Rolex a un turista que transitaba por el mencionado sector de la capital bolivarense.

(Vea también: Cuánto vale un Rolex en Colombia… muchos millones y varios famosos los han pagado)

Con un revólver calibre 38 y utilizando un vehículo para escapar, los dos presuntos ladrones despojaron al ciudadano del fino reloj, que tiene un costo de 200 millones de pesos en el mercado, una prenda que le fue arrebatada al hombre, pero que horas después fue recuperada por la Policía, como parte de una operación contra una banda dedicada a hurtar este tipo de accesorios de lujo.

Los dos capturados, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía, presentan antecedentes judiciales en Venezuela, de fecha del 2018 y 2022, indicaron las autoridades.

Según el relato de la víctima del robo, previo al hecho delictivo él se encontraba en una de las oficinas del Tránsito de Cartagena haciendo unos trámites relacionados con un vehículo. Allí, de acuerdo con su testimonio, los ladrones lo habrían marcado.

“Iba caminando para el gimnasio cuando esos hombres me atracaron. Me rodearon como cuatro, me apuntaron con pistolas y me decían que les diera el reloj o de lo contrario me iban a matar”, confesó el ciudadano sobre lo ocurrido a El Tiempo.