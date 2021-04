green

En la mañana del sábado, el Ejército organizó una nueva operación en el Cauca en la que, según el reporte inicial, murieron 14 disidentes de las Farc, mientras que en las Fuerzas Militares perdió la vida un cabo y siete soldados terminaron heridos.

Sin embargo, según relató este domingo el general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de la Fuerzas Militares, los cuerpos de los guerrilleros no han sido encontrados porque “comunidades llegaron al área, se llevaron los cadáveres, el material de guerra, material de intendencia y material de interés para los procesos de judicialización“, dijo en Caracol Radio.

Hasta el momento, ningún cadáver ha sido recuperado, pero ya se están adelantando las averiguaciones para poder hallar a las personas que los levantaron y se los llevaron, rompiendo la cadena de custodia.

Para el comandante general de las Fuerzas Militares, esta operación denominada 30 días por el Cauca ha servido para darse cuenta que hay habitantes del sector que están vinculados con la cadena de producción del narcotráfico.

“Yo lo que veo con preocupación es que podemos ver que algunos habitantes de la comunidad tienen vínculos relacionados con la cadena del narcotráfico como cultivos ilícitos, laboratorios, tráfico de insumos y hemos visto intereses comunes alrededor de la cadena del valor del narcotráfico”, señaló en la emisora.

Aunque reconoció que también “hay gente buena”, señaló que las personas que viven allí deben “estar al lado de la institucionalidad y nosotros estamos para garantizarles la seguridad”, pidiéndoles que entreguen todo el material que se llevaron.

Alcalde de Argelia pide ayuda para los habitantes de El Plateado

Jhonnatan Patiño, mandatario de este municipio, señaló en su cuenta de Twitter que los habitantes de ese corregimiento están pidiendo ayuda porque están siendo coaccionados en medio de los enfrentamientos del Ejército y los guerrilleros.

“Desesperados me llaman desde el Plateado y me dicen que un grupo les obliga a sacar al Ejército, pero otro grupo ha dicho atacaría al Ejército en esa caravana, poniendo en riesgo a campesinos. Deben respetarse los mínimos del DIH y no utilizar a la población civil en la guerra“, escribió en su cuenta de Twitter.