La adulta mayor, identificada como Ana Beiba Rojas, tuvo una decaída en su salud una semana después de que le practicaran una colostomía en el Hospital San Juan de Dios, de la capital del Valle, según contó su hija Carolina, citada por Noticias Caracol.

“Empezó a perder el apetito y la habilidad para caminar, mantenía acostada y no hablaba bien”, manifestó la pariente, de acuerdo con el informativo, que agregó que las mujeres llegaron desde Venezuela a Colombia, aunque la adulta mayor era colombiana.

El medio señala que, poco después, la salud de Rojas se agravó y falleció; pero su hija Carolina —que está embarazada y además vive con 4 niños y otros familiares— no pudo pedir que recogieran la cadáver porque no tenían la plata para sepultar el cuerpo y, como la muerte fue por causas naturales, las autoridades no podían intervenir.

Fue así que la familia pasó en su vivienda más de 30 horas con el cuerpo, que “siempre botó sustancias”, señaló la hija. Finalmente, la familia consiguió ayudas de la comunidad, informó el noticiero, pues ellos las solicitaron a través de medios de comunicación y redes sociales.

“Necesitábamos un millón quinientos mil pesos. Al principio, reunimos 400.000 pesos con ayuda de la comunidad y, luego de que lo sucedido salió en Telepacífico, logramos reunir el resto”, indicó Carolina.

El cuerpo de la adulta mayor fue recogido a las 5:00 de la tarde del día después de que falleció, concluyó el medio.