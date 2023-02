El Instituto Humboldt anunció que empezará una búsqueda del periquito del sinú (Pyrrhura subandina), un ave que no se ve en el país desde 1949, con la ayuda de ornitólogos, observadores de aves y comunidades locales. La expedición se realizará en el sector suroeste del Cerro Murrucucú, Vereda La Fría, del municipio de Tierralta, Córdoba.

Esto se ubica, a su vez, dentro del recinto del Parque Nacional Natural Paramillo. En la búsqueda participarán también la Sociedad Ornitológica de Córdoba, Re:Wild, ABC Birds, Urrá, Parques Nacionales Naturales, José Arrieta, Café Cordoba, Sinutravel y Loro Parque Fundación.

¡Inicia la búsqueda del periquito del Sinú (Pyrrhura subandina), una especie de la que no se tienen registros confirmados desde 1949! 🦜 Ornitólogos, observadores de aves y comunidades locales se unen a esta expedición.

Hilo 👇 #EnBuscaDelLoritoDelSinu pic.twitter.com/NjSKSbXYuJ — Instituto Humboldt (@inst_humboldt) February 13, 2023

De no ser encontrado, el periquito se convertiría en la segunda ave extinta de Colombia, después del zambullidor cira (Podiceps andinus). Esta, según explica el Libro Rojo de Aves, era endémica de los humedales altoandinos de la cordillera Oriental y desapareció por el drenaje de los humedales, el deterioro de la calidad del agua y la introducción de especies como la trucha (Oncorhynchus mykiss) y la maleza canadiense de estanque (Elodea canadense).

A diferencia de este caso, los científicos no tienen una teoría sólida sobre lo que pudo haber pasado con el periquito. Hace unos meses, Hugo Herrera, presidente de la Sociedad Ornitológica de Córdoba (SOC), dijo a El Espectador que: “No existe una causa específica o un por qué de su desaparición. Nuestra bandera es creer que sigue vivo”.

El problema es que el ave no ha sido vista desde 1949 la única prueba de su existencia, agregó Herrera, son 17 individuos que están regados en colecciones biológicas y museos por todo el mundo.

Bajo la premisa que resaltó Herrera (creer que el periquito sigue vivo), se han hecho varias expediciones para buscar el ave. Cuando la SOC se creó en 2019, tuvieron la idea de buscar al periquito. Aunque no era la primera vez que un grupo de investigadores emprendía esa tarea, ninguno había buscado en el lugar donde se vio por última vez al ave: el Cerro de Murrucucú, en Tierralta, Córdoba.

“Dijimos, vamos a buscarlo y vamos a arrancar en el lugar donde lo vieron por última vez: el cerro de Murrucucú, en Tierralta Córdoba. Además, es un ave que no existe en otra parte del país y qué especie podría ser más sinuana que el periquito del Sinú”.

En esa expedición, que empezó en 2021, y que también contó con el apoyo de varias organizaciones, no encontraron al periquito. Sin embargo, hicieron varios otros registros de biodiversidad. Por ejemplo, reportaron 238 especies de aves, 20 nuevas para el departamento de Córdoba. Encontraron especies que también estaban “perdidas” desde hace más de 70 años como el águila príncipe (Morphnarchus prínceps), el currucutú (Megascops centralis), el búho crestado (Lophostrix cristata), el picoancho (Sapayoa aenigma), el hojarasquero oscuro (Sclerurus guatemalensis) y el saltarín cabeciblanco (Dixiphia pipra).

A pesar de no haber encontrado al “lorito”, como también lo llaman, Herrera en esa ocasión que no significa que no siga vivo, y que continuarán las expediciones en otras zonas.