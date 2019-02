En ese sentido, Gustavo Petro hablaba de un análisis que leyó sobre la situación petrolera de Venezuela en el cambio climático, y aseguró que la popular serie The Walking Dead describe el “retorno a la barbarie” que actualmente se está dando en el mundo, según él.

Fue ahí donde varios internautas generaron burlas hacía el excandidato presidencial, pues pronunció “The Walking didd”, cosa que replicaron muchos usuarios de redes sociales y por la que le recomendaron tomar clases de inglés.

Además, varios personas relacionaron la pronunciación de Petro con la de Nicolás Maduro, que en repetidas ocasiones ha generado burlas por inventar palabras como “de inmediati” (en lugar de immediately) o por combinar el español con el inglés en sus discursos, cuando quiere dar un mensaje a otros mandatarios, en especial a Donald Trump.

No obstante, cabe destacar que ellos no han sido los únicos que han generado burlas por su inglés.

A Álvaro Uribe, por ejemplo, pese a que domina el idioma extranjero, le resaltan que mantiene su acento paisa y que su pronunciación no es tan fluida, como por ejemplo la de Iván Duque, que en su adolescencia asistía a campamentos de verano en Estados Unidos.

A continuación alguna burlas a Petro por su pronunciación en inglés:

Con @petrogustavo me acabo de enterar que hay penes zombies , "The walking dick" 😂pic.twitter.com/nSPGZBr5Ml — 👽🎶👽 (@_Alexander_VII_) February 20, 2019

The Walking Dick “El pipí caminante” English classes by Maburro — Luigi (@luigiUribista) February 20, 2019

The walking did, the inmediati, hams off, etc…… El ridículo es el factor común entre ellos. https://t.co/Z24wRUKmHy — Gustavo Ramirez (@gramirezavila) February 19, 2019

The walking did? Really? Ahí pueden obtener otra semejanza con Maduro — Camilo Olivo (@Worldpapper) February 19, 2019