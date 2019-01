La intervención de Maduro se produjo después de que Estados Unidos anunciara medidas con la estatal petrolera venezolana PDVSA para evitar que el régimen desvíe activos del país caribeño hasta que haya una transición democrática.

“He dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo [filial de PDVESA]”, dijo Maduro en la televisión estatal. Hasta ahí, todo iba bien.

Pero después, en su ya característico tono, se dirigió a Trump, intentando hacerlo en inglés, y ahí comenzaron los resbalones.

“¡Donald Trump, con Venezuela no te metas! ¡Hands off Venezuela! ¡Donald Trump, hands off Venezuela! ¡De inmediati!”, arengó Maduro, queriendo decir “Immediately”, en inglés.

Al instante, miró con una sonrisa socarrona a quienes lo rodeaban, al darse cuenta de que no lo había dicho bien. Todos ellos se rieron y lo aplaudieron.

“¿No se dice ‘inmediati’, pue?”, les preguntó, y volvió a decir en tono más fuerte y sin ningún rubor: “¡inmediati!”.

El video se volvió viral, aunque el mundo ya conoce los desatinos de Maduro, no solo en lo lingüístico, sino en lo político, económico… que sí requiere de una solución “Immediately”.