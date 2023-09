Un año había ahorrado Juan Manuel Rodríguez, el bombero de línea de fuego del cuerpo de bomberos de Bucaramanga para comprar un reloj deportivo marca Garmin que le robaron cuando rescataba a una mujer que pretendía lanzarse del Puente de la Novena.

El bombero aseguró que el ladrón aprovechó las maniobras que él hizo en la baranda del viaducto para salvarle la vida a la mujer para quitárselo de su muñeca y llevárselo en medio de la angustia que generó el rescate.

(Vea también: ¿Quiere ser bombero en Colombia? Este es el salario, los requisitos y cómo postularse)

Dijo que el reloj está avaluado en $ 4.000.000 y que más que un lujo era su herramienta de trabajo.

#VIDEO | ¡Insólito! robaron a bombero cuando impedía un suicidio en el Puente de la Novena. pic.twitter.com/Ibt71RlsoE — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 25, 2023

“El reloj me prestaba servicio de GPS, por ejemplo el año pasado hice un rescate en el embalse de Tona y me sirvió para darme las coordenadas de un adulto mayor, me mide mi ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, por ejemplo la inhalación de humo cuando atendemos un incendio”, dijo a Caracol Radio.

Lee También

Agregó que del robo también fueron víctimas otras personas a las que en medio del rescate los despojaron de celulares y elementos de valor.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.