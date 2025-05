La comunidad de Bosa, en Bogotá, se encuentra alarmada tras la extraña desaparición de Jessica Medina Guzmán, una joven de 17 años, cuyo paradero es desconocido desde el pasado viernes 16 de mayo. El caso ha despertado profunda preocupación, especialmente porque solo hay un indicio relevante: las imágenes de una cámara de seguridad donde se observa a la menor montándose en una moto con un hombre al que ni su madre ni sus allegados identifican, según informó El Tiempo.

(Vea también: Alerta por desapariciones en Cartagena; más casos en la lista, además de Tatiana Hernández)

Jessica salió esa mañana de su casa en el barrio La Independencia, asegurando a su mamá que iba a comprar pan para el desayuno. Sin embargo, el tiempo pasaba y la adolescente no regresó, lo que desató angustia en su familia. Frente a la ausencia de respuesta en los comercios y casas cercanas a su hogar, su madre, Diana Medina, acudió rápidamente a la Policía local para formalizar la denuncia y solicitar el apoyo de las autoridades, de acuerdo con el citado diario.

Gracias a la colaboración de la institución, la mamá de la joven pudo revisar grabaciones de las cámaras del sector. Fue así como descubrió una escena inesperada: Jessica, vestida con sudadera clara y chaqueta blanca, se acerca a una moto donde la espera un joven con ropa oscura. Después de un breve diálogo, él le ofrece un casco; ella duda un momento antes de tomarlo y subirse a la motocicleta, visiblemente nerviosa, según el testimonio de su madre dado a Citytv. Ambos se colocan los cascos y parten juntos, siendo ese el último instante en que la joven fue vista, de acuerdo con el rotativo.

Qué pasó con el celular de la niña desaparecida en Bogotá

Según expertos, cada hora después de la desaparición es crucial para el éxito de la búsqueda. En este caso, la falta de contacto por parte de Jessica resulta aún más preocupante, ya que no llevaba consigo su celular —se le había dañado días antes— y tampoco tenía redes sociales activas, excepto una cuenta en TikTok. Su círculo cercano asegura no reconocer al acompañante ni tener pistas sobre posibles conflictos o razones que expliquen su partida, según el citado diario.

Actualmente, el único rastro que tienen las autoridades y familiares es el video de la cámara de seguridad, por lo que la colaboración ciudadana resulta fundamental. Por esta razón, cualquier persona que identifique a la joven o al conductor de la moto puede contactar directamente a la línea 123, de acuerdo con el informe periodístico.

En diálogo con Citytv, la mamá de Jessica reiteró su angustia y pidió a la comunidad y a las autoridades que actúen con mayor rapidez. A pesar de las continuas llamadas a conocidos y amigos, aún no logra obtener nueva información sobre el paradero de su hija. “No entiendo por qué mi hija se fue así, se veía asustada […] no puedo descansar sin saber dónde está. Ya hemos llamado, pero nada. Estamos muy preocupados, yo no he podido dormir””, expresó.

(Vea también: Autoridades toman nueva decisión sobre Tatiana Hernández, al ver que no ha aparecido)

La Policía Metropolitana de Bogotá avanza en la investigación y sigue recopilando datos que permitan esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la búsqueda no se detiene y la familia de Jessica mantiene la esperanza en que una pista o testimonio ciudadano pueda marcar la diferencia para su pronta aparición.

* Pulzo.com se escribe con Z