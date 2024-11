Las intensas lluvias que afectaron a Bogotá este 6 de noviembre dejaron imágenes impactantes, y una de las más conmovedoras es la de un taxista que se vio atrapado en su vehículo, totalmente inundado por el agua.

En un video que él mismo grabó, el conductor relató la angustiante situación mientras observa cómo el agua ha cubierto la mayor parte del interior del carro, incluyendo las sillas y la tapicería.

Así quedó un taxi por las fuertes lluvias en Bogotá

La tormenta, que se concentró principalmente en el norte de la capital colombiana, provocó rápidas inundaciones en varias vías, atrapando a numerosos vehículos y generando caos en el tráfico.

En la grabación, se escucha al taxista explicando, visiblemente afectado, cómo el agua “jaló” su carro y lo dejó inmovilizado, sin posibilidades de salir o de proteger sus pertenencias.

Con voz preocupada, el hombre comenta a su pareja: “El agua me jaló, amor. Estoy encerrado dentro del carro, el carro se me inundó”, refiriéndose a su situación de encierro y desesperación. A lo largo del video, se observan sus intentos por encontrar una salida, pero la inundación no deja espacio para moverse sin mojarse completamente.

Las imágenes muestran el agua casi hasta el nivel de las ventanas, mientras el conductor describe la situación con evidente angustia. La situación de este taxista refleja las consecuencias de las lluvias torrenciales que, en cuestión de minutos, transformaron las calles de Bogotá en ríos que obstaculizaron el paso de vehículos y personas.

Esta emergencia climática también puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos meteorológicos intensos, especialmente en sectores donde el sistema de alcantarillado no logró soportar la cantidad de agua acumulada.

En redes sociales, varios ciudadanos compartieron imágenes de calles completamente sumergidas y de autos varados en medio de las corrientes. El caso del taxista, en particular, causí solidaridad entre los internautas, quienes expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo al conductor.

Mientras que media Bogota está colapsada, el señor @CarlosFGalan el alcalde inútil está pendiente de saludar a Trump, señor Galán trabaje, la Autopista Norte se inundó pic.twitter.com/YMilYpJvZC — Eduardo Guerrero Hernández (@midasmckalister) November 7, 2024

Inaceptable lo de la Autopista Norte. Por un lado Bogotá no se preparó para el invierno y por el otro desde el gobierno nacional no permiten construir Accesos Norte II que eleva la vía y permite restituir la conexión hídrica de los humedales de Torca y Guaymaral que evitaría esto pic.twitter.com/npYTgzrD1v — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 7, 2024

Acabar la Reserva Van Der hammen, No afecta en nada a Bogotá dice @CarlosFGalan Carlos Fernando Galán, 3 Doritos después la Autopista Norte inundada hasta el cogote el modelo de Peñalosa es un fracaso tenía razón el Presidente @petrogustavo pic.twitter.com/y7xCEWebbr — libardosky (@libardosky3) November 7, 2024

Las autoridades locales han recomendado a los ciudadanos evitar desplazarse durante fuertes lluvias y permanecer en lugares seguros hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Este incidente pone en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas de prevención y reacción ante inundaciones, no solo para proteger los vehículos y bienes materiales, sino, sobre todo, para garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad en situaciones de emergencia.