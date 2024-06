Los bogotanos que este lunes iban a hacer algunos trámites recibieron en las últimas horas una triste noticia por parte de la Secretaría de Movilidad, pues la Ventanilla Única de Movilidad no funcionará durante todo el día.

La razón, explica, son los “trabajos de mantenimiento en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)”, del cual dependen para hacer los siguientes trámites:

Permisos de pico y placa solidario.

Cursos pedagógicos.

Trámites en la Ventanilla Única de Movilidad.

Así las cosas, las personas que no hayan comprado el permiso de pico y placa solidario para este lunes no podrán hacerlo y, como las calles están solas por las vacaciones de muchos colegios y universidades, es mejor no exponerse.

Una situación que quizás puede ser mucho más complicada es que aquellos que ya habían agendado cursos pedagógicos deberán reagendar la cita para ir otro día.

Cuándo volverá a funcionar la Ventanilla Única de Movilidad

Según informó la Secretaría de Movilidad, habilitar la plataforma del Runt depende del Ministerio de Transporte y desde allí han informado que el mantenimiento solamente durará un día.

Así las cosas, si todo termina bien, desde este martes 25 de junio, los conductores de Bogotá podrán volver a usar estos servicios y continuar con sus trámites.