Desde la noche del sábado, la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) ha presentado serios problemas en el servicio de comunicación con los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA’s), impidiéndoles subir las revisiones técnico mecánicas al sistema.

Aunque el Runt anunció que el problema estaría resuelto este lunes al mediodía, las fallas persisten, afectando gravemente el funcionamiento de los CDA’s y causando inconvenientes a miles de ciudadanos.

Según cálculos de Fenalco Bogotá Cundinamarca basados en datos de los CDA’s, más de 15.000 revisiones técnico mecánicas en Bogotá no se han podido subir a la plataforma en los últimos dos días.

A nivel nacional, esta cifra se acerca a las 80.000 revisiones atrasadas. Esta situación no solo genera inconvenientes para los CDA’s, que no pueden cumplir con su labor, sino también para los clientes, quienes frecuentemente no comprenden que este problema es ajeno a los Centros de Diagnóstico.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, hizo un llamado urgente al Runt para que solucione estos problemas lo antes posible.

“Es imperativo que los CDA’s puedan operar con normalidad para evitar más retrasos y perjuicios a los ciudadanos. También pedimos comprensión a los usuarios, ya que esta situación está completamente fuera del control de los CDA’s,” afirmó Orrego.

La resolución de este problema es importante para restablecer el normal funcionamiento de estos centros y evitar mayores inconvenientes para los usuarios que dependen de estos servicios para cumplir con los requisitos legales de sus vehículos.

