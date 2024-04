Pocos crímenes han causado tanta incertidumbre e impacto entre los bogotanos durante este 2024 como el asesinato del empresario Hernán Roberto Franco, hermano de un exdirector de la Dian, quien fue abatido por sicarios en la mañana del pasado lunes 21 de febrero en los alrededores del Parque de la 93.

(Vea también: asesinato de Roberto Franco Charry en Parque de la 93: ya se sabría quién lo mandó a matar)

El suceso, que condujo a un tiroteo en el que se logró la captura de uno de los presuntos autores materiales del crimen, poco a poco sigue arrojando luces para dar con los responsables intelectuales en el asesinato, pues cada vez llegan más testimonios y datos claves para la investigación.

De acuerdo con El Espectador, esta vez fue el turno de Ernesto Romero, uno de los propietarios de El Arrozal, empresa asesorada por Franco, quien se atribuye la última llamada que tuvo la víctima, minutos previos a su asesinato y que, afirman varios medios, ha levantado sospechas de los investigadores por sus inusuales comportamientos tras la muerte del auditor.

Sin embargo, Romero habló con el impreso y detalló cuáles fueron las palabras que dijo Charry a través de la llamada telefónica, poco tiempo antes de recibir los cuatro disparos de los delincuentes que acabaron con su vida.

“Había viajado a Bogotá para reunirme con ‘don Robert’. Llegué un día antes, el 20 de febrero, a la casa de él. Lo único distinto que noté ese día fue que había una empleada nueva. (…) Después me fui al hotel donde me estaba quedando y él me dijo que nos viéramos al día siguiente, a las 7:30 a.m., en su oficina, media hora antes de la reunión en la que también iba a estar el hijo de él, Nicolás, un sobrino y don Pedro Bastidas [empresario socio de El Arrozal]”, le dijo Romero al medio colombiano.

El testigo también agregó que, contrario a lo que dice la prensa, él era muy cercano a Franco y, de hecho, la amistad era tan fuerte que el empresario asesinado era el padrino de su hijo.

Aunque el sospechoso reconoce que la familia de Franco llegó a pensar que él pudo haber estado relacionado con el asesinato, también dijo que habló con uno de los hijos de Franco para explicar la relación con su padre y descartar toda desconfianza en él.

“Como ellos a mí no me conocían y estuve presente en la clínica porque fui el que lo llevó herido y yo tenía la camisa llena de sangre, en algún momento sospecharon de mí. Él [el hijo de Franco] me confirmó que eso se lo dijeron a las autoridades, pero eso quedó descartado cuando me presenté y les dije quién había sido don Robert en mi vida”, dijo Romero al medio citado.

A quién llamó el empresario Roberto Franco antes de su asesinato en el Parque de la 93

Según Ernesto Romero, la última llamada del empresario asesinado fue con él y, de hecho, a través de esa conversación fue que él se enteró del atentado y acudió a su auxilio.

“Cuando él apenas iba a salir de su casa me llamó, y escuché que le dijo al chofer: “Para la oficina”. Estábamos hablando porque habíamos quedado de encontrarnos para una reunión sobre la empresa”, dijo el testigo a El Espectador.

En medio de esa conversación, en la que Romero aclara que nunca hubo discusión alguna, se escucharon los disparos y, posteriormente, la voz de Franco pidiéndole auxilio a quien se encontraba en la llamada:

“Escuché al fondo que sonaron como cinco tiros. Empecé a decirle: ‘Don Robert, don Robert, don Robert’, al fondo escuché a una mujer gritar y después él dijo: ‘Disparen, disparen, disparen’. Seguía en la línea escuchando todo y él no me respondía, hasta que me dijo, con una serenidad que todavía no he podido entender: ‘Me acaban de disparar. Ven, por favor'”.

Luego de esa llamada, afirma Ernesto Romero, llevó a Franco a un centro de salud, y por eso se levantaron las sospechas, según dice, más aún, cuando también lo vieron en el posterior velorio.