Los trancones, por cuenta de bloqueos organizados por taxistas, se están convirtiendo en paisaje. Ayer, sobre las siete de la noche, una veintena de conductores de este medio de transporte bloquearon la calle 26 hacia el occidente, lo cual generó que la ruta dual K86 y la ruta alimentadora Aeropuerto realizaran retornos pasando el Puente Aéreo.

Este tipo de maniobras se convirtieron en el instrumento de protesta predilecto para una parte del gremio, sin tomar en consideración las afectaciones de tipo vial y logístico que generan. Sobre todo en la ciudadanía, que ve como sus tiempos de viaje se duplican por cuenta de los bloqueos.

Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán ha sido enfático en que no permitirá este tipo de acciones en la terminal aérea ni en la ciudad, lo cierto es que los taxistas continúan optando por esta vía de hecho.

Incluso, en las últimas horas, tras la protesta del miércoles 3 de julio, algunos líderes del gremio confirmaron que seguirán con los bloqueos en la ciudad. “El gremio de taxistas, a partir de hoy, hasta el 23 de julio, va a hacer algunas actividades de inconformismo con esta ilegalidad tanto en motos y carros particulares”, declaró Manuel Gil, uno de los líderes del gremio en Bogotá, a través de un video que circula en redes sociales.

Pero, además del reiterativo problema entre taxistas y conductores de plataformas, los líderes del gremio denunciaron que un grupo de motociclistas, dedicados al transporte informal, estaría intimidando a los agentes de tránsito de la ciudad. “Hay un grupo de “picapminosos” (grupo de moteros dedicados al transporte y mensajería por aplicación) que creó un grupo de autodefensas para maltratar y humillar a nuestros oficiales”, declaró Hugo Ospina.

En paralelo, Manuel Gil complementó lo dicho por su compañero, al aseverar que “con dolor debemos expresar que estamos indignados con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya que no vemos que, como primera autoridad de la ciudad, salga a defender a nuestros policías que están siendo agredidos por grupos de moteros que no permiten que se les hagan las distintas inmovilizaciones por infringir la ley”.

Sin embargo, las declaraciones hechas por Ospina y compañía adoptaron un tinte violento, por cuanto el líder taxista afirmó que algunos de sus compañeros, pensionados de la Policía y otras fuerzas del orden, comenzarían a sacar sus “armas para defender la institución”.

Las amenazas de grueso calibre se dan en medio de un panorama de confrontación entre los taxistas y conductores de aplicación, los cuales han llegado a protagonizar episodios de violencia en los que tuvo que intervenir la fuerza pública.

De momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte del Distrito, más allá del ultimátum de Galán, meses atrás, sobre los bloqueos en el aeropuerto. Por ahora, la ciudadanía deberá estar cauta y a la espera de un nuevo bloqueo que retrasará su llegada a la casa, tras una extenuante jornada de trabajo.

De nuevo está sobre la mesa la discusión por la legalidad del servicio de transporte que prestan aplicaciones como Uber, Didi e InDriver, en relación con el tradicional servicio de taxis. Hoy todas las aplicaciones que prestan servicio de transporte son legales. El tema que no ha sido resuelto, y la ley sigue prohibiendo, es que vehículos particulares presten servicios de transporte. Es decir, la regulación continúa a medias. Las aplicaciones pueden funcionar, pero no los viajes en vehículos particulares.

Como se dijo al inicio de esta página, las aplicaciones tienen un carácter legal. “El Gobierno Nacional profirió los actos administrativos, decretos y leyes para que los alcaldes cumplan con el ordenamiento legal. Es más, el Congreso ya reglamentó y legalizó las plataformas tecnológicas en Colombia.

“¿Cuál es el problema? Que estamos frente a una clara omisión de alcaldes y secretarías de Movilidad en el cumplimiento de las normas existentes, como la ley 1753 de 2015, que señala que todas las plataformas quedaron legalizadas. Lo que parece que no se ha entendido es que lo ilegal es que vehículos particulares y motos presten servicios de transporte. Lo dice la ley, nosotros lo que exigimos es que la ley se cumpla. Punto”, señaló, en diálogo con El Espectador, Hugo Ospina, presiente de la Asociación de propietarios y conductores de taxis, Asoprotax.

“Lo primero, es expresar nuestra solidaridad con las personas que fueron vulneradas durante las protestas del martes. A pasajeros y conductores los bajaron de forma abusiva de los carros intermediadios por aplicaciones y eso, es simplemente inaceptable. Por otro lado, es legítimo que sectores de taxistas se opongan, pero también hay miles de ellos que operan con plataformas. Actualmente hay 230.000 cuentas de taxis asociadas a plataformas de movilidad y somos ocho millones de colombianos que nos movemos a través de aplicaciones, hecho que representa la libertad y autonomía de elección del servicio y que nadie nos puede prohibir”, señaló en diálogo con este diario, José Daniel López, director Ejecutivo del gremio de las aplicaciones Alianza In.

“Se trata de un servicio legal, pero que no está regulado, cosa que no significa que trabajemos ilegalmente. Es legal porque está amparado en los principios de legalidad de la Constitución y de neutralidad de red. Entonces, tenemos que trabajar por la regulación, por llegar a un acuerdo y no caer en la prohibición, que solo agravaría el problema, pues estamos hablando de al menos 100.000 familias que generan sus ingresos trabajando con aplicaciones de movilidad”, continúa López.