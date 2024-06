Los atracos y la inseguridad son, tristemente, el pan de cada día en Bogotá. Y al parecer es un panorama que, en lugar de disminuir, sigue en aumento.

Esta vez la víctima de los facinerosos fue un taxista que se encontraba haciendo un servicio en el norte de la capital, y fue abordado por dos individuos que aparentemente no despertaban ninguna sospecha.

De acuerdo con el relato de la víctima a la emisora Olímpica Stereo —gran aliada de Pulzo—, el pasado 20 de junio, llegó a Cafam Floresta a dejar a unos adultos mayores, cuando quedó libre, una pareja le hizo el pare para que les hiciera un servicio y los recogió.

El destino que le indicaron las personas era el barrio Lisboa, en la localidad de Suba. Se fueron charlando y hasta riendo, pero el momento del atraco ocurrió cuando se acercaron al destino en una calle de ese sector, y la mujer que iba en el vehículo lo agarró con el cuchillo y el cinturón de seguridad, mientras que el hombre le pidió los celulares con las claves para sacarle el dinero de sus cuentas. Además, le quitaron la plata que llevaba en efectivo.

“Me quitaron todo. Afortunadamente, encontré la cédula, las llaves del carro las encontré a la vuelta de la manzana. Y me salvó un camión de la chatarra… El camión de la chatarra que dice: ‘Compro hierro, cobre, aluminio’, el tipo llegó y volteó así de frente… Yo creo que me iban a matar, me iban a matar ahí porque ya les había dado las claves de los celulares y ya sabían cuánta plata yo tenía… No me iban a dejar ir. A mí me salvó el señor del camión”, contó el taxista bogotano.

Igualmente, manifestó que el dinero que le robaron era el que tenía destinado para pagar las cuotas del taxi, así que se encuentra retrasado con esa obligación.

Ya hizo la respectiva denuncia en la Fiscalía, con la esperanza de que los dos ladrones puedan ser atrapados.