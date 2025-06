Y es que los ciudadanos que hacen entre cuatro y seis viajes diarios en Transmilenio ya pueden sacar la tarjeta TransMiPass, que tiene 65 pasajes para utilizar en 30 días y se recarga con 160.000 pesos.

Este plástico —que no tiene transbordos a cero pesos, y que no permite acumular pasajes en caso de no usarlos todos en el mes— se debe tramitar a través de la aplicación Maas, plataforma en la que también se hace la recarga mensual.

No obstante, la tarjeta TransMiPass puede ser negada a usuarios que tengan comparendos por evasión del pago del pasaje o a los que hayan tenido problemas por reventa de tiquetes, actividad por la que imponen multa, aseguró la gerente de Transmilenio en Canal Capital.

“Vamos a tener un control para entregar esas tarjetas y es que, primero, no deben tener comparendos por evasión, eso es muy importante; y segundo, nunca deben haber tenido problemas de reventa de tiquetes en el sistema; o sea, que nosotros nunca les hayamos bloqueado su tarjeta por hacer un uso inadecuado”, declaró Ortiz.

La gerente de @TransMilenio, @Maferoc anuncia el lanzamiento de TransMiPass: “hemos trabajado en desplegar soluciones para nuestros usuarios y usuarias. Para esos usuarios más frecuentes diseñamos TransMiPass”. “El paquete de pasos o sistema al mes tendrá un costo de $160.000… pic.twitter.com/8bx1WiKBke — Canal Capital (@CanalCapital) June 3, 2025

Con esta regla, agregó la gerente del sistema de transporte público de Bogotá, además se busca “promover el buen comportamiento” y darles una “solución de tiempo y ahorro a los mejores usuarios” de Transmilenio.

¿Cuánto vale la tarjeta de TransMiPass?

La nueva tarjeta TranMiPass de Transmilenio tiene un precio de 8.000 pesos, tarifa que se cobrará con la primera recarga. Es decir, cuando se tramite por primera vez los usuarios deberán pagar 168.000 pesos, más 200 pesos, de la comisión que cobra la aplicación Maas, única por la que se podrá tramitar el plástico.

Lee También

¿Cómo sacar la nueva tarjeta de Transmilenio?

Los interesados en obtener el paquete de viajes de Transmilenio deben descargar la aplicación Maas, registrarse (ahí se sabrá si la persona tiene o no comparendos por evasión del pasaje y reventa de tiquetes) y solicitar la tarjeta TransMiPass.

Después debe pagar el costo del plástico, la tarifa única de la recarga y la comisión y, posteriormente, tiene que dirigirse a alguno de los nueve portales de Transmilenio para reclamar la tarjeta.

(Vea también: Aclaran quiénes son los dueños de Transmilenio; ¿Peñalosa recibe plata?)

¿Cómo funciona TransMiPass?

La nueva tarjeta de Transmilenio funciona como un bono mensual, en el que los usuarios tienen 65 pasajes para utilizar en 30 días, por un precio de 160.000 pesos. En caso de no agotar todos los pasajes durante los 30 días, estos no se acumulan ni se reembolsan en dinero.

TransMiPass no admite otro tipo de recargas que no sean mensuales. Por lo mismo, los que solo quieran cargar una tarifa distinta a los 160.000 pesos, deben utilizar la tarjeta Tu Llave o, en su defecto, las tarjetas bancarias que tienen convenio con Transmilenio.

* Pulzo.com se escribe con Z