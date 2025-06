Este nuevo paquete se anunció a finales de 2024, cuando se informó sobre el aumento del pasaje de Transmileno y el SITP a 3.200 pesos. La idea es que con esta nueva tarjeta, los usuarios tengan 65 viajes mensuales, por lo que cada uno sale a 2.460 pesos.

No obstante, TransMiPass no funcionará de la misma manera en la que lo hace la tarjeta Tu Llave. Por ejemplo, esta tarjeta no tiene el beneficio de transbordos a cero pesos, se debe recargar mensualmente con una tarifa única, los pasajes que no se utilicen en el mes (30 días) no son acumulables ni reembolsables y no se puede usar más de seis veces al día.

Por lo mismo, este plástico no es buena opción para todos los usuarios de Transmilenio; los que de verdad le sacarán provecho son los que hacen entre cuatro y seis viajes diarios en el sistema de transporte público de Bogotá.

¿Cuál es la tarifa de TransMiPass?

Los interesados en sacar esta nueva tarjeta deben pagar 160.000 pesos mensuales para recargar los 65 pasajes mensuales. Si los utiliza todos, estará ahorrando 738 pesos, por pasaje.

Si acaba los 65 pasajes antes de que se agoten los 30 días, debe volver a recargar el paquete completo o utilizar la tarjeta Tu Llave para transportarse en el sistema, en caso de no querer pagar los 160.000 pesos.

¿Cuánto vale la tarjeta de TransMiPass y cómo sacarla?

La tarjeta TransMiPass tiene un precio de 8.000 pesos, que se pagan junto con la primera recarga. Los interesados en tener este nuevo plástico deben descarga la aplicación Maas, que sirve para recargar la tarjeta Tu Llave de manera digital, y desde ahí deben solicitar la adquisición del mismo.

En la misma plataforma, los usuarios deben recargan el paquete mensual de 160.000 pesos y posteriormente deben asistir a alguno de los nueve portales de Transmilenio para reclamar la tarjeta, explicó la gerente del sistema de transporte, María Fernanda Ortiz.

Cada vez que el saldo de la tarjeta se acabe, o se cumplan los 30 días, los titulares deben recurrir a la aplicación Maas y volver a hacer la recarga mensual.

TransMiPass quedará personalizada con los datos de la persona que se registró y será negada a aquellos que tengan reportes por evasión o reventa de tiquetes. Transmilenio la podrá inhabilitar en caso de ver alguna actividad irregular.

