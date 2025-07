El domingo 13 de julio, en el conjunto residencial Nilo P.H., en la localidad de Suba, Bogotá, se registró un incidente que generó alarma entre los residentes y en redes sociales. Paola Navia, presuntamente bajo los efectos del alcohol, disparó al aire mientras gritaba en estado de alteración. La administración del conjunto informó que colaboró con la Policía Nacional para entregar los videos de seguridad y facilitar la investigación. También aclaró que la mujer es arrendataria del inmueble y que los propietarios fueron notificados del hecho.

A través de su abogado, Iván Lombana, Paola Andrea Navia Valencia ofreció disculpas públicas y explicó que el arma utilizada era de fogueo, no de fuego. Afirmó que este tipo de artefacto no dispara proyectiles reales y que no tuvo la intención de causar daño. En su comunicado, expresó su disposición a colaborar con las autoridades, entregar el arma y someterse a cualquier análisis técnico que se requiera. Aseguró además que entiende la preocupación de sus vecinos y que lamenta profundamente lo ocurrido.

No obstante, el penalista Juan José Castro explicó a El Tiempo que la mujer podría enfrentar consecuencias legales serias si no tenía permiso para portar ese tipo de arma. Según el artículo 356A del Código Penal, podría ser acusada de uso indebido de armas de fuego, con penas de hasta cinco años, y hasta 12 años más por porte ilegal si se demuestra que no contaba con autorización. En ese escenario, también se le cancelaría el permiso actual y quedaría inhabilitada por 20 años para obtener uno nuevo.

¿A qué se dedica la mujer que disparó al aire en Bogotá?

El Tiempo, además de revelar la identidad de Paola Navia, investigó que trabaja en una empresa de mercadeo. Es ejecutiva y trabaja como gerente de logística, aunque no mostró el nombre de la compañía.

Por otra parte, se conocieron sus perfiles de redes sociales. El perfil de Instagram fue borrado, pero su cuenta de X sigue activa, aunque no la utiliza desde la pandemia de 2020.

En esta red, antes conocida como Twitter, la mujer se muestra como una seguidora del expresidente Álvaro Uribe, pero en contra de Iván Duque. De hecho, uno de los pocos videos que tiene se la ve participando de los cacerolazos que se tomaron Bogotá durante noviembre de 2019.

Sí marché con cacerola en mano y también ore… Pero estoy aburrida ver este país así y @IvanDuque como si nada👌 pic.twitter.com/rIVkue28ie — Paola Navia (@paitonavia) November 22, 2019

Fue muy crítica con el gobierno de Duque. Tanto así, que lo culpó de “acabar con el buen legado de Álvaro Uribe”.

Increíble @IvanDuque logró lo que no había podido la izquierda: acabar con el buen legado de @AlvaroUribeVel qué tristeza!! — Paola Navia (@paitonavia) November 23, 2019

