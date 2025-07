El pasado 13 de julio, día domingo, el conjunto residencial Nilo P.H., situado en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, fue el escenario de un episodio perturbador. Paola Navia, una mujer en aparente estado de embriaguez, hizo varios disparos al cielo en medio de expresiones furiosas y desestabilizadoras, hecho que se propagó velozmente por las redes sociales.

Como informó la administración del conjunto residencial, la situación fue notificada inmediatamente a las autoridades, brindándoles acceso a las áreas comunes para colaborar en la investigación que actualmente está en proceso ante los órganos judiciales. “Hemos trabajado en conjunto con la Policía Nacional”, señaló el administrador en un comunicado público, dejando constancia que la autora de los disparos es arrendataria del inmueble y que los dueños fueron notificados.

Ahora, la mujer, identificada como Paola Andrea Navia Valencia a través de su abogado Iván Lombana, emitió un comunicado en el que explicó lo que sucedió y hasta ofreció disculpas por lo ocurrido.

“Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido. Entendiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta, aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto no dispara cartuchos sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”, indicó inicialmente.

Además, la mujer explicó detalladamente los alcances de esta arma y aseguró que responderá a las acciones judiciales que han emprendido en su contra:

“Este tipo de arma está diseñada, según su fabricante, para imitar la apariencia y el funcionamiento de un arma de fuego real; no obstante, reitero que no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo. Dado que se conoció públicamente la presentación de una denuncia en mi contra, con el acompañamiento de mi abogado, manifiesto mi total disposición para aclarar este asunto ante las autoridades competentes y, en particular, para entregar el arma a fin de que sea sometida al análisis correspondiente”, mencionó.

#NoticiaW | Paola Andrea Navia, la mujer que aparece en videos disparando al aire en su residencia en el norte de Bogotá, ofreció disculpas y explicó que actuó así por el duelo que enfrenta tras la muerte de su padre. Aclaró que el arma era de fogueo y aseguró estar dispuesta a… pic.twitter.com/ZOrgHz0Vod — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 15, 2025

Según declaraciones del abogado penalista Juan José Castro a El Tiempo, la mujer podría enfrentarse a cargos por porte ilegal de armas y uso indebido de armas de fuego bajo el artículo 356A del Código Penal, si es que no existiera una situación real de defensa personal. Asimismo, Castro explica que si se confirma que no tenía permiso para manejar el arma, la pena podría ser de hasta 12 años de prisión por porte ilegal y hasta cinco años adicionales por el delito contemplado en el artículo 356A, sumándose también la cancelación del permiso de porte y la prohibición de obtenerlo nuevamente por dos décadas.

