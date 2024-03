Empezó marzo en Colombia y en Bogotá será un mes de muchos anuncios, uno de ellos tendrá que ver con el pico y placa, ya que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán desde enero confirmó que contrató unos estudios para analizar la mejor estrategia con el fin de aplicarla al pico y placa.

Cuáles son los cambios que habría en el pico y placa de Bogotá

Por ahora, Galán no ha hecho mayores cambios y la restricción funciona como la implementó Claudia López; sin embargo, desde su campaña aseguró que la medida podría cambiar según lo que arrojen los estudios y hasta dio ideas como el de pago para transitar por zonas, sobre todo las de mayor congestión en la ciudad.

Aunque no dijo cuándo se conocerán los estudios, Galán confirmó en entrevista con El Tiempo que el anuncio se dará en marzo, justo en el mes que se cumplirán 90 días de su mandato. Además, en la charla con el impreso reveló cuál es una de las medidas que se analiza y que les daría opciones a conductores de incluso no tener pico y placa.

“Se analiza como medidas complementarias el carro compartido para estar eximido del pico y placa. Se está analizando para saber el impacto que eso tendría en la movilidad”, aseguró en el citado diario.

Y es que de hecho esa es una medida que no es nueva, pues en 2020 se implementó cuando Claudia López ofreció la posibilidad de que los conductores que transportarán tres o más personas desde un punto de inicio y hacia un mismo destino no tuvieran pico y placa.

Sin embargo, la entonces secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, levantó a los pocos meses la estrategia en Bogotá, porque según ella “la medida no estaba siendo efectiva, se estaba cargando mucho la ciudad con más vehículos y una ocupación que no era funcional. El beneficio no se cumplía, la gente se inscribía y solo iba una persona, no se estaba haciendo uso racional”.